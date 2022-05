¿Peligra la producción de autos en Argentina?

Por un lado el presidente Alberto Fernández cada vez que visita una terminal automotriz arenga (con tono enfático) a los empresarios del sector con la consigna “Argentina necesita que exporten más”. Pero como existe una evidente desconexión con el resto de las áreas de gobierno mientras la autoridad máxima dice una cosa el Banco Central y áreas dependientes de Economía toman por rumbos opuestos o ponen piedras en el camino como si todo estuviese planificado enviando misiles a los anuncios de la figura presidencial.

Que faltan dólares y los pocos que hay de reservas no alcanzan para financiar importaciones no es nuevo. Es simple: para cumplir con los deseos de AF en cuanto a mejorar los niveles de exportación es imprescindible que la producción aumente y para concretarlo es necesario importar insumos imprescindibles (alrededor de un 50%) que componen un vehículo de fabricación “nacional” listo para rodar.

Esto sucedió siempre por si los funcionarios no se han enterado. No es difícil de entender pero pareciera que muchos no tienen la mente lo suficientemente abierta como para comprender la situación. Si no se liberan dólares oficiales no hay vehículos terminados.

Abastecimiento

Según ADEFA (automotrices) y AFAC (autopartistas) hay más 40 proveedores que, ya mismo, a partir de mayo no podrán cumplir con el abastecimiento a las terminales lo que significa que en algunos casos deberán interrumpir la producción en las líneas de montaje. La necesidad del BCRA para no liberar dólares dirigidos a importaciones hizo que su titular Miguel Pesce les comunicara que deberán esperar seis meses para hacerse de dólares oficiales que por otra parte está visiblemente retrasado.

Hace unos días el presidente de FCA Argentina (Martín Zuppi, responsable de la marca Fiat dentro de la automotriz Stellantis que incluye a las marcas Jeep, Peugeot y Citroën) adelantó que “cumplir con los volúmenes de producción pactados será complicado”. La proyección de la empresa para este año considerando el éxito del Cronos y 208 era superar la producción de 160 mil unidades, pero ahora los faltantes de piezas insustituibles por parte de los autopartistas locales están embarrando la cancha.

Esto sin duda, alertó al gobierno y de aquí en más se verá quien tiene el brazo más fuerte en esta pulseada: ¿el gobierno, el titular del BCRA o los quieren deteriorar la imagen del presidente? Si no aparecen los dólares el panorama para las automotrices pasará de gris a negro y las expresiones de Alberto Fernández serán solo un nuevo “relato” con válidas expresiones de deseo pero que chocarán una vez más con la realidad que como dijo alguien es la única verdad.

