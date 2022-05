Justin Bieber estrenó “Honest” y prepara su llegada al país

Todo lo que haga de acá a septiembre será noticia. Es que Justin Bieber ya tiene una función agotada (el 10 de septiembre) y otra en vías de (el 11) en el Estadio Único de La Plata. Entonces, la presentación de su nuevo tema, “Honest”, reaviva la expectativa sobre la figura del cantante.

El pibe Bieber estrenó canción en un dúo bien balanceado con Don Toliver. El clip los muestra divertidos en una pista en motos de nieve mientras corren por bosques nevados y escapan de los problemas.

La canción es el primer single oficial de Justin desde “Ghost”, el himno final Justice, disco multiplatino y nominado al Grammy. Recordemos que Bieber es el artista número uno en YouTube, con más de 68 millones de suscriptores en todo el mundo, y es el artista número uno en Spotify a nivel mundial, con 79 millones de oyentes mensuales.

Justin Bieber llega a la Argentina con el Justice World Tour



El cantante se va a presentar en el Estadio Único de La Plata el 10 y 11 de septiembre de la mano del Justice World Tour.

Ese disco, el octavo trabajo discográfico del canadiense, vendió más de ocho millones de copias en todo el mundo, acumuló más de 12 mil millones de transmisiones globales y fue nominado a ocho Grammys, incluido el de Álbum del Año. Las entradas para el show del 11 se pueden conseguir en Livepass.com.ar

Justin Bieber, en guerra con Ferrari



Si bien es fanático de la marca, Justin Bieber no podrá conducir más Ferraris. Es que la casa de autos italiana decidió vetarlo al considerar que sus comportamientos al volante no son los mejores.De este modo, el artista no podrá comprar más modelos de esa escudería de lujo. En 2015 ya había tenido un 458 y el trato que le dio hizo enfurecer a los dirigentes. Ellos son por cuidar a rajatabla la imagen de la empresa.

Por ese motivo, los vendedores de Ferrari ya recibieron la notificación de que le nieguen la posibilidad de comprar cualquiera de sus autos.

Fuente: TN