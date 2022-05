Taxistas salteños marchan por la suba del GNC y la inflación

El próximo 7 de mayo se viene el Día del Taxista y en Salta lo quieren festejar por fuera de los actos que se están preparando. Las subas en los precios del GNC, la inflación y la falta de representación por parte de sindicatos y del Estado mismo dispararon la nueva propuesta de festejos y quejas.

“Nosotros somos un grupo de trabajadores del volante que estamos por fuera de los sindicatos y los gremios. Por eso convocamos a todos los compañeros a un festejo sin banderas políticas ni sindicales”, dijo Francisco Camaño quien aseguró que no estarían siendo ni autoconvocados.

Como es un encuentro para “festejar” se convoca a los taxistas para marchar con sus vehículos.

“Nos concentramos en la avenida El Autódromo del barrio homónimo, a partir de las 9.30. El motivo es el de celebrar nuestro día recorriendo las calles céntricas de nuestra ciudad, para finalizar en el Campo la Cruz con un bocinazo simbólico hacia la sociedad, al Gobierno y al Estado en general. Para demostrar que no solo somos trabajadores del volante, sino que tenemos derechos a una vida digna y ser visibilizados, que no sólo el aumento de las tarifas nos afecta, como el GNC, repuestos de vehículos y la inflación, sino que también merecemos la readecuación tarifaria que tiene que ver con el aumento de la bajada de bandera y la ficha, para poder subsistir a la crisis económica. No haremos corte, ni reclamos pero sí movilizaremos a todos los compañeros que quieran acompañarnos sin bandera política y mantener la unidad del taxista que tanto nos hace falta”, dijeron desde un parte de prensa.

Desde el nuevo sector que se está gestando aseguran que “no tiene banderías políticas ni gremiales” y que de algún modo también realizan la movilización para demostrar el “inconformismo” por quienes lo representan.

“Tenemos a todos los sindicatos divididos, la AMT (Autoridad Metropolitana del Transporte) que no controla nada y al Estado que no gobierna porque nunca nos apoyó en nada. Entonces decimos que nuestra convocatoria es para festejar, pero lo hacemos solos para demostrar nuestro inconformismo ante los sindicalistas y funcionarios que dicen representarnos y sin embargo estamos cada vez peor con nuestras condiciones laborales y económicas”, dijo Camaño.

Consultas por tarifas

La AMT dispuso instrumentar la Convocatoria al Procedimiento de Documento de Consulta Pública, a los fines de tratar las propuestas de solicitud de aprobación de una recomposición de las tarifas para el servicio impropio (taxis y remises) de la Ciudad de Salta.

El organismo de transporte informó que los interesados pueden realizar la consulta del Documento en el plazo de 5 días hábiles administrativos, que se computará a partir de este 4 de mayo.

El documento de consulta está disponible en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte, sita en calle Santiago del Estero N° 2245, 4to Piso, Oficina 28, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Sin embargo cuando a Camaño se le pregunta por esa consulta de la AMT responde: “desde hace un tiempo que las tarifas ya no nos conforma, porque la firman sindicatos que nunca nos consultan y la AMT que jamás considera nuestra parte. Desde hace años que venimos perdiendo y si ahora suben un 20 por ciento las tarifas no será nunca un incremento suficiente para años de pérdidas”, dijo Camaño.

El costo del mantenimiento por año no lo pueden calcular porque los repuestos aumentan mes a mes. Se sabe que un taxista responsable cambia las cubiertas cada 6 meses, arregla el tren delantero una vez al año, realiza dos servis al años y renueva obleas y revisión técnica. Todos esos desembolsos aumentan año a año y las tarifas quedan muchas veces congeladas mucho más tiempo.

“Ahora aumentó el GNC. De unos 64 pesos se fue a 72, casi 73 pesos. Precios que lo suben arbitrariamente y que los gremios no piden participar en la mesa de decisiones. Nosotros somos muy afectados por todas las subas: 60 por ciento de inflación, subas en el GNC, en los alimentos, en los repuestos, en los controles anuales, hasta la la AMT nos sube el canon; pero la suba en las tarifas nunca coinciden con el resto de los aumentos. Es por eso que estamos inconformes con todos los sectores que nos representan. Es por eso que convocamos a todos los compañeros que tengan ganas de festejar nuestro día mostrando nuestro inconformismo”, concluyó Camaño.

