Bill Murray habló del escándalo que frenó su película

Bill Murray rompió el silencio tras el escándalo que se generó luego de que frenaran el rodaje de una película que protagoniza por su "comportamiento indebido", según informaron desde la productora.

Se trata de “Being Mortal”, primera película del director Aziz Ansari, que frenó las filmaciones por quejas en contra del reconocido actor.

Las quejas habrían sido de una mujer y, luego de varios días, el artista se refirió por primera vez al episodio. En primer lugar, aseguró que fue "una diferencia de opinión".

En sus primeros comentarios sobre la suspensión de la producción “Being Mortal”, el actor estadounidense describió el incidente como una “diferencia de opinión”, pero se negó a dar detalles sobre lo que ocurrió o a quién involucró.

“Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así”, expresó en una entrevista con CNBC en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway.

En ese sentido, el Murray contó que el estudio cinematográfico "quiso hacer lo correcto", por lo que decidió comprobar todo e investigar. "Por eso detuvo la producción”, explicó.

El intérprete dijo que está "tratando de hacer las pases el uno con el otro" y hablando con la mujer del incidente, sobre quien se desconoce de momento la identidad.

Por el momento se desconoce si el actor continuará en el proyecto ni cuándo se retomarán las grabaciones.

“Ambos somos profesionales. Nos gusta mutuamente el trabajo que hace el otro. Nos caemos bien, creo, y si no, uno no puede llevarse bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos ni hacer una película”, lanzó el actor y comediante de 71 años.

Sobre el conflicto, agregó que la "naturaleza cambiante de lo que se considera humor apropiado" fue lo que generó el incidente.

Por otra parte, admitió que fue "una gran enseñanza para él": “El mundo es diferente de lo que era cuando yo era un niño. Lo que siempre me pareció gracioso de pequeño no es necesariamente lo mismo que lo que es gracioso ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo. No quiero ser un perro triste que ya no puede aprender”.

Finalmente, dijo que resolver el problema lo haría "más feliz" para que puedan de nuevo confiar entre sí y trabajar juntos. “Lo más relevante es qué es lo que ella considere mejor”, aclaró.

La película, de Searchlight Pictures, también es protagonizada por Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, que además escribió, dirige y produce.

No es la primera vez que le ocurre

La actriz Lucy Liu reveló tiempo atrás que Bill Murray la insultó y cuestionó sus dotes actores durante el rodaje de la primera película de "Los Ángeles de Charlie", en el año 2000.

“Tengo esa reputación por culpa de la gente con la que no me gusta trabajar o que no sabe hacerlo. Algunos creen que te contratan y pueden tratarte como dictadores”, contaba Murray en su momento a The Guardian.