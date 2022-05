Fede Bal quebró en llanto al hablar de su accidente

Federico Bal (32) llegó este martes al mediodía a la Argentina tras sufrir un grave accidente en Brasil, cuando se cayó de un paramotor en la Isla Paraty y terminó con uno de sus brazos fracturado en cuatro partes.

El actor y conductor, quien fue operado dos veces antes de emprender su regreso, y ahora tiene por delante una larga rehabilitación para recuperar la movilidad de su mano, se emocionó ante las cámaras de Intrusos (América, lunes a viernes las 13.30) que lo esperaban a la salida del Aeropuerto de Ezeiza.

Acompañado por su madre, Carmen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, Federico reconoció entre lágrimas: "Tuve mucho miedo y el tipo que me recibió en el hospital me dijo que 'mucha gente llega con accidentes así no la cuenta'. Podría haber sido una tragedia".

"Fue grave. Fueron momentos de mucho miedo sobre todo por el tema de estar lejos, de caer en un lugar bastante rústico, la guardia de un pueblito y te puede agarrar un médico que considera que te tiene que cortar el brazo y te la debo", comenzó diciendo en diálogo con Flor de la Ve.

Entonces, Fede recordó cómo fueron esos segundos posteriores al tremendo accidente que protagonizó hace ya una semana y media mientras filmaba un capítulo del programa Resto del Mundo (El Trece, sábados a las 23.45).

Y aseguró: "Cuando me vi el brazo y toda la sangre dije 'me llega a bombear el corazón, me llegó a desangrar y no hay manera de hacerme una transfusión' porque estaba en medio de un pueblo a muchas horas de un sanatorio grande".

"Estaba muy mal el brazo. Me levanté del accidente y me vi una cosa... a veces sueño con ese momento porque nunca me vi el brazo así, estaban todos los huesos salidos, de hecho tuvimos que sacar algunas cosas del programa porque no se pueden mostrar en cámara. Dije 'si no lo agarran a tiempo lo puedo llegar a perder'", detalló en otro momento de la entrevista.

Además, Federico recordó que la primera operación que le practicaron fue para limpiarle la herida, que estaba repleta de pasto, tierra, alambres, y todos los restos que habían quedado adentro de su piel. En tanto. la segunda cirugía fue para reconstruirle el brazo.

Cómo sigue su trabajo

Ahora Fede Bal tendrá un largo proceso de rehabilitación, sin embargo, no tiene pensado frenar su actividad laboral. Según contó, ya mañana estará presente en el estudio de Radio Gente FM 107.5 para realizar su ciclo, Gente como uno, donde está junto a Felix Buenavelix, Calu Bonfante, Pepe Ochoa y Pablo Layus.

Además, en las próximas semana, Bal continuará con Resto del Mundo y viajará a Turquía y Grecia para cubrir distintos destinos.

Antes, en el próximo programa del ciclo de viajes se verá la recuperación de Bal y también todo el material previo que grabaron al accidente, junto a unas notas que realizó Carmen en Río de Janeiro, en reemplazo de su hijo. Luego, se verá material que ya habían grabado en Europa.

