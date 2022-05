Sofía Gala y Juan Gil Navarro enfrentan rumores de romance

Un nuevo romance impensado en la farándula salió a la luz en las últimas horas. Se trata de Sofía Gala y Juan Gil Navarro, quienes estarían iniciando una relación. La información la brindó Maite Peñoñori en Intrusos, el programa que conduce Florencia de la V por la pantalla de América, luego de dar algunas pistas a modo de enigmático y después de que sus colegas Lucas Bertero y Nancy Duré adivinaran los nombres de los protagonistas.

“Ellos están empezando un proyecto teatral juntos con Gonzalo Valenzuela, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, comenzó expresando la panelista. Y agregó: “No fue un ensayo, no sé que tendrían que ensayar un 1° de mayo a las dos de la tarde...”.

Ambos protagonizan junto a Carolina Peleritti y Valenzuela la pieza Closer, que relata los vínculos fortuitos de cuatro personajes que se ven envueltos en relaciones que se entrecruzan continuamente. La posesión, los engaños, la fidelidad y la búsqueda desmedida de la verdad ponen al descubierto la imposibilidad de ser felices y estar juntos.

Presente amoroso

A ninguno de los dos actores se les conocía su presente amoroso, luego de sus respectivas separaciones. Juan, por su parte, se divorció de Natalia Litvack en 2018, tras haber estado doce años juntos. La pareja se conoció en 2005 durante la grabación de Hombres de honor, y el flechazo se dio en los pasillos de Pol-ka, donde ella trabajaba como secretaria. “Cada uno estaba necesitando cosas distintas”, había dicho en ese entonces, en diálogo con Marcela Coronel, en el canal de la Ciudad.

Ella, en tanto, tampoco blanqueó otra pareja luego de la ruptura con el padre de su hijo menor, Dante. “Tengo la suerte de llevarme muy bien con el padre de mi hija y de tener una buena relación con el padre de mi hijo. Por algo los elegí, por algo me eligieron ellos a mí. Son personas muy especiales y no hay mucha gente en el mundo con la que uno se pueda vincular. Creo muy fervientemente en sostener los vínculos con la gente que uno encuentra y es importante para uno”, sostuvo tiempo atrás en una entrevista.

Y también se había referido a su rol como madre: “Me encanta ser mamá, siempre quise serlo. Dante y Helena se aman, se llevan súper bien y se defienden mutuamente. Incluso cuando me enojo con alguno, se cuidan mucho entre ellos”, sostuvo la actriz, que también afirmó que se equivoca mucho en el día a día de sus hijos, aunque trata de aprender de sus propios errores. “Todo el tiempo tenés culpa de enojarte con ellos en un momento y darte cuenta de que por ahí estabas enojada con vos. Todo el tiempo cometo errores con mis hijos, y tiene que ser así porque estas lidiando con otro ser humano”.

Además, había hablado sobre la mirada de su propia madre, Moria Casán: “Siempre me gusta que me vea en los trabajos, mas allá de que le encanta todo lo que hago es una profesional y trabaja en el mismo rubro que yo. Nunca son devoluciones malas, todavía no me sucedió que no le guste alguno de mis trabajos o que me haya tenido que decir algo mas incómodo. Es importante tener gente alrededor que te diga la verdad”.

Fuente: TELESHOW