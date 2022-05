Ucrania: continúa la evacuación de Mariúpol

Una gran carpa blanca, con decena de paquetes de alimentos, ropa y personal sanitario y de asistencia social, espera este martes en Zaporiyia a los primeros evacuados -en su mayoría mujeres y niños- de la acería Azovstal de Mariupol, último reducto de la resistencia ucrania en una ciudad casi devastada por los ataques rusos y ya prácticamente bajo control de las fuerzas del Kremlin.

Llegarán tras un viaje de dos días, después de lograr salir de los búnkeres y túneles de la planta metalúrgica, en un proceso de evacuación liderado por Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, tras varios intentos fallidos. Es la primera evacuación y una de las últimas esperanzas para las personas que llevan atrapada semanas en la oscuridad de los túneles de la acería.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha declarado que el Gobierno sigue trabajando con Naciones Unidas para sacar a otros civiles de Azovstal. Su jefe de Gabinete, Andriy Yermas, ha sugerido, además, que las evacuaciones podrían ir más allá que los civiles refugiados en la acería. “Es solo el primer paso. Seguiremos sacando a nuestros civiles y tropas de Mariupol”, dijo en su canal de Telegram.

El embajador de EE UU ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter, afirmó el lunes que Washington tiene informaciones “muy fiables” de que Moscú organizará referendos “a mediados de mayo” para intentar anexionarse las regiones de Donetsk y Lugansk, en Donbás, en el este de Ucrania. Rusia ya reconoció estas regiones como independientes, pero el objetivo sería ahora incorporarlas directamente a su territorio.

Al menos tres civiles han muerto este martes en los bombardeos rusos en Vuhledar, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según Kiev. La presidencia ucrania denuncia bombardeos constantes también en otras zonas de la región, mientras las autoridades locales están intentando evacuar a civiles hacia zonas más seguras.

La Santa Sede busca interceder ante Putin

El papa Francisco ha asegurado que está dispuesto a viajar a Moscú para reunirse con Vladímir Putin, al que pidió una reunión para tratar de "frenar la guerra" y del que no ha obtenido respuesta, ha dicho en una entrevista publicada este martes por el diario italiano Corriere Della Sera recogida por la agencia Reuters.

El Papa, que realizó una visita sin precedentes a la Embajada rusa en el Vaticano cuando comenzó la invasión de Ucrania, dijo en declaraciones al periódico que unas tres semanas después pidió al máximo diplomático ruso en el Vaticano que enviara un mensaje a Putin para cerrar un encuentro. "Le manifesté que estaba dispuesto a ir a Moscú. Ciertamente, era necesario que el líder del Kremlin permitiera un acercamiento. Todavía no hemos obtenido una respuesta y seguimos insistiendo", ha manifestado Francisco al diario.

El papa también se expresó en la últimas horas a través de su cuenta oficial de Twitter por el conflicto en Ucrania.

Me pregunto si verdaderamente se está buscando la paz; si existe la voluntad de evitar una continua escalada militar y verbal; si se está haciendo todo lo posible para que callen las armas. — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 1, 2022

"Me temo que Putin no puede, y no quiere, mantener una reunión en este momento. Pero, ¿cómo puede no detener tanta brutalidad?", ha cuestionado el Pontífice. Antes de la entrevista, Francisco, de 85 años, no se había referido específicamente a Putin ni a Rusia en público desde el inicio del conflicto el 24 de febrero, aunque sí había usado términos como "agresión" e "invasión" injustificadas y lamentado las atrocidades contra civiles.

