Elecciones en la UNT: Votan docentes y personal no docente

Este martes iniciarán los actos comiciales para elegir los consejos directivos de los cuatro estamentos que conforman la Universidad Nacional de Tucumán.

El primer turno lo comparten docentes y no docentes; mañana les corresponde a los estudiantes, y el jueves, a los graduados. Cada uno de estos estamentos elegirán representantes para el consejo directivo de cada una de las unidades académicas de la UNT.

Los docentes cuentan con seis consejeros en estos órganos de gobierno legislativos. Dos corresponden a la categoría de los docentes titulares; dos, a la de los asociados y adjuntos, y los restantes dos, a la de los jefes de trabajos prácticos (JTP) y auxiliares de primera.

Los estudiantes cuentan con tres representantes, distribuidos de acuerdo a la “ley Sáenz Peña”: dos asumen por la mayoría, y el restante, por la primera minoría, salvo que esta no alcance el 20% de los votos válidamente emitidos -en cuyo caso, la mayoría se queda con los tres escaños en disputa-.

No docentes y graduados cuentan con un representante en el consejo directivo de cada unidad académica. De esta manera suman los 11 miembros que integran estos cuerpos, que son quienes votarán por una fórmula de Decano y Vicedecano -el viernes 13- y, junto con el Decano, por una dupla de Rector y Vicerrector -el jueves 19-.

Los comicios

Los docentes conforman el único estamento que no presenta lista -los otros tres sí deben formalizar la presentación de candidatos titulares y suplentes-. Esto significa que el elector puede sufragar por cualquier colega, en tanto este se encuentre en el padrón. En los hechos, la persona ingresa a un cuarto oscuro, escribe el nombre del docente por el cual desea votar, e ingresa ese papel en una urna. Los más votados por categoría ocupan las bancas en juego; quienes les siguen quedan como suplentes.

Que no presenten lista no implica que no se identifiquen con una fórmula de candidatos a Decano y a Vicedecano o, de igual modo, de postulantes a Rector y a Vicerrector. De hecho, aquellos docentes que deciden involucrarse activamente en la vida política de su Facultad suelen contarles a sus pares qué es lo que harán en caso de llegar al Consejo Directivo, respecto de las fórmulas que se postulan para el Decanato y para el Rectorado.

Algunos adelantan a quiénes votarán -de hecho, en las redes sociales, los propios candidatos a Decanos o a Rector se encargan de mostrar las relaciones entre estos y los docentes de cada categoría-; otros avisan que no apoyarán a ninguno de los candidatos, y dicen que solo quieren legislar sobre la base de proteger los intereses de sus representados.

El estamento de los no docentes también votará hoy en cada unidad académica para elegir su consejero directivo. Están habilitados todos aquellos que cumplen tareas en la respectiva Facultad. Aunque presentan listas y en el ámbito comarcano estas suelen apoyar distintas fórmulas para el Decanato, cuando se trata de la votación a Rector históricamente actúan en bloque. Es decir, los 13 consejeros directivos no docentes -uno por cada unidad académica- en la asamblea suelen votar la misma dupla de candidatos para el Rectorado. En esa instancia cobra fuerza este sector, ya que en cuanto a cantidad de votos, supera lo que sería una Facultad “cerrada” -cuando los 12 asambleístas votan de igual modo a Rector-.

Cómo continúa el cronograma electoral

Mañana tocará a los estudiantes emitir su voto. Debido al movimiento que se da, a causa de la cantidad de votantes, las Facultades suspenden las actividades académicas. El sufragio reviste, sin embargo, condición de obligatorio: si un alumno figura en el padrón debe concurrir a votar, so pena de perder una mesa de exámenes -aunque, en los hechos, casi nunca se materializa la sanción-. Algunas agrupaciones estudiantiles acostumbran dejar claro su apoyo a determinados candidatos a Decano o a Rector, o si no avalan a ninguna de las fórmulas. Pero otras optan por no mostrar sus cartas en ese sentido, y no adelantan su posición. Finalmente, el jueves concurrirán a las unidades académicas los graduados, para elegir sus consejeros directivos.

No todos los egresados de las carreras de la UNT están habilitados a votar. Para poder hacerlo, previamente debían haberse inscripto en el padrón ad-hoc, durante el lapso que abarcó del 7 de febrero al 23 de marzo.

