Estiman que la inflación en abril se ubicó en torno al 5,7%

Más allá de que se evidencie cierta desaceleración con respecto al dato de marzo, los pronósticos privados en torno a la inflación de abril no son alentadores. Según proyectaron desde distintas consultoras, el Índice de Precios al Consumidor trepó en torno al 5,7%: las estimaciones oscilan entre 5,5% y 6%. El rubro alimentos volvió a crecer con fuerza, mientras que de cara a los próximos meses cabría esperar datos más bajos, aunque con un “piso” del 4%.

De hecho, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó días atrás que “la inflación de abril no viene bien”. Y, en relación al dato de marzo (6,7%), sostuvo que se trató de un “golpe” a la economía: “Porque tenemos nuestros propios problemas y además se ha sumado la inflación internacional, que está golpeando en todo el mundo”.

Al respecto, según un informe de la consultora Focus Market, la inflación de abril se “desaceleró con un piso muy alto, superior al 5,5%”. “El rubro ‘Alimentos y Bebidas’ se ubica en 5,9 %. Durante ese mes, por encima del promedio de la variación de precios estuvieron ‘Expensas’, con aumentos del 20%, Prepagas 6 %, Servicio Doméstico 12 % y Colegios en el 9%. Es decir que hubo aumentos en Servicios que llevarán al alza los rubros educación, vivienda y salud", explicó Damián Di Pace, director de la firma.

“El dato de inflación de abril se ubicaría en 5,7%, explicado en buena medida por el fuerte arrastre que dejó marzo y el aumento en expensas (en torno al 20%), colegios (9%) y cocheras (25%) en CABA, prepagas (6%) y servicio doméstico (12%)”, coincidió un análisis de la consultora EcoGo, que detalló: “La suba estaría traccionada principalmente por la inflación núcleo, que alcanzaría el 7%, mientras que regulados y estacionales se ubicarían considerablemente por debajo con variaciones positivas del 3,7% y 2,9% respectivamente”.

En tanto, desde la consultora Analytica estiman una inflación del 5,8%, con alimentos trepando un 6,3%.

“La inflación de abril la estimamos en torno al 6% y hacia adelante, creo que hay un nuevo piso para la inflación mensual que por ahora es del 5%”, explicó Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, quien en relación a las medidas que adoptó el Gobierno, señaló que “particularmente en cuanto a tratar de morigerar los aumentos en el rubro de alimentos, tienen poco impacto sobre los índices generales”.

Justamente, los alimentos vuelven a presionar de alguna manera el índice general. Por caso, según el relevamiento que realiza Eco Go, el rubro “registró una variación de 0,5% con respecto a la semana previa”. “Esto implica una desaceleración de 0,4 p.p. en el margen. Con este dato y considerando una variación para la quinta semana del mes del 0,9%, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en abril treparía a 6,3% mensual”, señalaron desde la firma.

En tanto, al analizar las variaciones dentro de la canasta, Di Pace señaló: "En el rubro Alimentos tenemos variaciones de precios nuevamente de dos dígitos en categorías básicas. Durante abril subieron más los productos frescos que no habían tenido tanta suba en marzo. Por ejemplo, el pollo, trepó 14 %; la carne vacuna, 12 % y la leche, 10,9 %. Por su parte, tenemos que tener en cuenta que si bien la devaluación del peso en el tipo de cambio oficial se acelera por debajo de la inflación, no deja de impactar en precios mayoristas en un momento donde a su vez escasean las reservas para importar insumos básicos para la producción en nuestro país".

Lo que viene

De cara a los próximos meses, se puede esperar una cierta desaceleración en los índices de inflación, aunque se mantendría en niveles elevados. “Vemos una desaceleración hacia adelante, para lo que resta del año, pero con un promedio mensual que no va a ser menor al 4%. Parte de esta desaceleración ya la vamos a ver en abril, con un dato que será menor al de marzo. Porque en marzo hubo varios factores que la impulsaron al alza, principalmente el shock de precios internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ese efecto se va a ir diluyendo en los próximos meses”, señaló Claudio Caprarulo, director de Analytica.

De todas formas, el economista aclaró: “Eso no quiere decir que hacia adelante no haya incertidumbre con respecto a otras variables: por un lado, en cómo va a ser la actualización de tarifas de energía, que va a terminar autorizando el Gobierno y eso va a pegar en algún mes en un aumento de la inflación. Al mismo tiempo, vimos que a pesar que el Banco Central viene aumentando la tasa de devaluación mes a mes, eso no sirvió para que pueda acumular dólares en los primeros meses del año. Ahí hay todavía una inconsistencia en el resultado cambiario que hay que ver cómo se resuelve: si es que decide hacerlo con un mayor nivel de devaluación, lo cual también le pone un piso más alto a la inflación; si lo hace con mayor control de las importaciones, pese a que en el compromiso del acuerdo con el FMI está previsto que se van a ir desarmando los controles de las importaciones; o si va a aumentar más la tasa de interés. Todavía no es claro cómo se va a terminar resolviendo la inconsistencia que hay hoy en el frente cambiario y cómo se resuelva también va a ser determinante para su impacto en la inflación en los próximos meses”.

"En ese escenario, hay que destacar también que en los próximos tres meses el Gobierno debería contar con un mejor resultado del balance comercial (sobre todo en mayo), porque son los meses en los que históricamente más liquida el agro. Entonces, quizá la intensidad con la que use esas herramientas, puede verse disminuida o aumentada dependiendo lo que pase en este período con el saldo comercial", remarcó Caprarulo.

“La inflación para el mes de mayo tendrá alzas que no le permiten bajar su presión sobre precios. Aumentos del precio del GNC, de tarifas de servicios públicos, telefonía celular, cable, internet y ajustes de precios relativos de la economía que aún quedan por acomodar, le ponen un piso elevado a los precios para los meses que viene”, remarcó al respecto Di Pace, quien agregó: “Desde el punto de vista monetario y fiscal, Martín Guzmán está siendo equilibrado y lo que vemos hoy es el desequilibrio generado para las campañas legislativas 2021. Para adelante, la colocación de deuda en el mercado versus emisión monetaria será el punto fundamental a evaluar para ver una desaceleración real de la inflación hacia el segundo semestre del año".

Fuente: Ámbito