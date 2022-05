La Justicia sobreseyó Insfrán y Boudou en causa de sobornos

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, fue sobreseído por la Justicia en una causa vinculada a la denominada causa Ciccone, en la que se investigaba un posible delito en la reestructuración de la deuda pública de esa provincia.

En el expediente se investigaba un contrato de asesoramiento de la renegociación de la deuda que la provincia tenía con la Nación, a través de una consultoría que costó 7,6 millones de pesos. Este asesoramiento lo facturó The Old Fund, la firma que luego la Justicia le atribuyó a Amado Boudou a través de un testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Hace más de un año, el caso dejó de tramitar los tribunales de Comodoro Py, luego de que el juez Ariel Lijo decidiera que el tramo que involucra a funcionarios formoseños se investigue en la provincia y la instancia que involucra ex funcionarios nacionales, como Amado Boudou, tramite en los tribunales federales de Retiro.

La resolución del juez que absolvió a Gildo Insfrán

El juez Marcelo López Picabea sostuvo en su resolución que no detectó irregularidades en los convenios de renegociación de deuda que firmó la provincia con el Estado Nacional, y decidió que la reestructuración del a deuda no incurrió en ningún hecho ilegal.

La resolución se había dictado en noviembre de 2021, y el Ministerio Público Fiscal no apeló a la misma, por lo que Infrán quedó sobreseído de manera definitiva.

La causa investigó la maniobra por la cual Amado Boudou, quien por entonces era Ministro de Economía de la Nación, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal, a través de la firma The Old Fund –y de su representante Alejandro Vandenbroele– “habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor”.

Para López Picabea, la reestructuración de la deuda que llevó adelante el gobierno de Insfrán y los decretos que firmó el gobernador no tuvieron vinculación con la contratación de The Old Fund. “En su dictado (por los decretos de Insfrán) no media la finalidad atribuida en la imputación sino, categóricamente, que este decreto, a la par de la necesaria aprobación del convenio, con igual o mayor importancia para su ejecución, tuvo la expresa finalidad de garantizar con recursos provinciales el cumplimiento de los pagos comprometidos a la Nación en el convenio suscripto y aprecio que está muy lejos de configurar un aporte personal o una contribución al hecho típico descripto en la acusación”, sostuvo el magistrado.

Según la Resolución N°50, a la que accedió Ámbito Financiero, también el juez sobreseyó a María Inés Lotto (exministra de Economía de Formosa), a Vandenbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés (exdirector del Banco de Formosa) y a Boudou, por la acusación de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función.