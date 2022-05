Se filtró una prueba del romance de Gallardo y Moine

Después de los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine, finalmente se confirmó que el DT de River Plate está separado y apareció una prueba contundente de la relación que mantiene con la periodista.

“Separación confirmada y tenemos las nuevas pruebas”, anunció Adrián Pallares este lunes en Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) antes de que Luli Fernández diera todos los detalles.

“Me llegó información por parte de tres periodistas que cubren a River que había llegado una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”, explicó la panelista del ciclo de Pallares y Rodrigo Lussich.

Y continuó: “Empecé a llamar a gente del Departamento de Prensa de River Plate, y hoy me confirman que esto que era extraoficial se convierte en una información oficial: Marcelo Gallardo está oficialmente separado".

"Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’. Y no es menor, no es que estamos anunciando que esta separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, súper", sentenció Luli.

Además, la panelista reveló que ambos vivían en el mismo edificio, Torres al río, en Vicente López. "Gallardo tenía un departamento y Alina se mudó al mismo edificio. Luego él se mudó a Puerto Madero", explicó Mariana Brey.

Además, mostraron dos fotos donde Alina y Gallardo están separados pero en el mismo departamento, con una pared empapelada y un velador, que se repite en ambas imágenes.

"Marcelo no está divorciado aún, está empezando a asesorarse. El estado entre su mujer y Gallardo es cordial. Está viviendo en Puerto Madero actualmente", destacó. ​

Por último, Fernández adelantó que la pareja hará oficial su relación dentro de 4 meses, es decir, en septiembre de 2022.

Cuándo nació el romance entre Alina y Marcelo

La relación entre el entrenador de River y la conductora de ESPN habría comenzado en 2019, el mismo año en el que nació Benjamín Keanu, el cuarto hijo de Gallardo con Geraldine La Rosa. Y ese sería precisamente el motivo por el cual no oficializaron el romance.

"Él tiene una devoción por su hijo más chiquito y no quiere tener ningún tipo de conflicto y por eso maneja todo con tanta con cautela", había contado Luli Fernández unas semanas atrás.

La panelista detalló que hay muchos bienes a distribuir entre La Rosa y Gallardo: "Además del dinero... hay que tener en cuenta que es un matrimonio de 30 años. Hay un departamento, valuado en un millón y medio de dólares, que está a la venta. Y la casa en Nordelta sería para Geraldine".

Por su parte, Moine aún no quiso dar declaraciones sobre el tema. Interceptada por un móvil de Socios del espectáculo donde le consultaron si había hecho un viaje con Gallardo, dijo: "Vamos a empezar por partes: no viajé a Salta, ¿está bien?".

"No me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental... El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a (Rodrigo) Lussich y (Adrián) Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo", agregó.

Y continuó: "Mientras tanto, hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección argentina, de lo que quieras... pero no me pregunten más nada".

Al preguntarle su estaba enamorada, Alina volvió a reiterar: "No me pregunten más nada. El día que quiera contar que tengo novio yo mando selfie a todos".

Fuente: Clarín