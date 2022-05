Manzur convocó a una reunión de gabinete en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete encabezará la cumbre, aunque no se descarta la presencia del Presidente. Será el miércoles. El kirchnerismo cuestionan el rumbo económico

Luego de que en los últimos días creciera la avanzada de dirigentes kirchneristas sobre Martín Guzmán, el Gobierno convocó para este miércoles a las 7.30 a una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

La información fue confirmada a TN por fuentes oficiales. Lo que se sabe hasta ahora es que estará encabezada por el jefe de Gabinete Juan Manzur, pero no se descarta la presencia del presidente Alberto Fernández.

La convocatorio no es menor si se tiene en cuenta que, por un lado, hacía seis meses que no se realizaba una reunión de Gabinete y que la de este miércoles se llevará adelante en medio de una marcada avanzada del kirchenrismo duro contra el titular de la cartera de Economía al que acusan de no poder controlar la inflación y de haber llegado a un acuerdo con el FMI que implica un ajuste para el país.

La reunión de Gabinete se llevará adelante en medio de la embestida K contra Martín Guzmán

Este embate se agudizó en los últimos días con nuevas réplicas de pesos pesados como el diputado Máximo Kirchner, que en el plenario de la rama sindical del PJ bonaerense le habló directamente al titular de la cartera de Hacienda.

“¿Cómo que el ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó. Fue en respuesta a los dichos que el propio funcionario había lanzado días atrás. “Mi función no es inmiscuirme en disputas de poder”.

Lo cierto es que por estos días también se multiplicaron las críticas hacia el Presidente. El diputado Leopoldo Moreau consideró como “insólito” que Alberto Fernández se muestre dispuesto a dialogar con los “sectores más concentrados” de la economía argentina antes que con Cristina Kirchner.

La última vez

La última vez que se había realizado una convocatoria de esta clase fue a principios de noviembre, mientras el Presidente se encontraba de viaje por la gira oficial en Glasgow, Escocia, con motivo de la Cumbre sobre el Cambio Climático.

En el Gobierno se bajó el mensaje de gestionar sin responder a las críticas K

De aquí que se entiende la recomendación de varios de los asesores de Alberto Fernández para que endurezca su discurso con los K críticos. Nada de esto ha pasado y el Presidente por ahora se mantiene firme en su decisión de gobernar y hacer oídos sordos a las críticas.

En los últimos días esta pelea entre ambos dirigentes sumó un elemento más: algunos integrantes del ala dura K comenzaron a deslizar la idea de que Cristina Kirchner sea la candidata a presidente en 2023. El último en hacerlo fue justamente Moreau, que luego aclaró que no ve a la Vicepresidenta en la búsqueda de ese objetivo.

Semanas atrás el jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco señaló en una entrevista con Letra P que su candidata a presidenta era Cristina Kirchner. Si bien dijo que fue una expresión a “título personal”, no deja de ser una declaración que tiene conjeturas políticas que no pasan desapercibido en la interna.

En medio de este clima enrarecido, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta envió otro mensaje de calma en medio de la interna. “Tenemos que enojarnos un poco menos entre nosotros. A veces, nos enojamos mucho entre nosotros. Y la verdad es que tenemos que enojarnos más con la pobreza, con la inflación, enojarnos con la inseguridad”, señaló en un acto que compartió en Junín con Pablo Micheli, líder de la CTA autónoma.

Zabaleta es uno de los ministros albertistas, junto con Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Obras Públicas, encargado de colocar paños fríos o responder a las críticas K, de acuerdo a la necesidad del momento. Desde hace semanas que cerca del Presidente bajaron el mensaje de evitar la confrontación y enfocarse en la gestión. Fue una recomendación de Agustín Rossi, a los que varios señalan como un dirigente que está a punto de entrar al Gobierno.