Copa LPF: Qué tiene que pasar para que haya Superclásico

En cada uno de los torneos que compiten Boca y River, los hinchas hacen números para ver cuándo se cruzarán en otro Superclásico. Y esta Copa Liga Profesional no será la excepción, tal es así que ambos equipos podrían verse las caras en los cuartos de final si se dan una serie de resultados.

Para que el Xeneize y el Millonario choquen en la próxima instancia del certamen habrá que prestar atención a lo que suceda con Argentinos Juniors y Newell's, los únicos dos conjuntos que pueden arrebatarle el segundo puesto de la Zona A.

Actualmente, los dirigidos por Marcelo Gallardo son escoltas de Racing y acumulan 26 puntos en el torneo, tres más que la Lepra y cinco más que el Bicho, que todavía no jugó en esta fecha. Si esta noche supera a Platense en Vicente López, el elenco de La Paternal llegará a las 24 unidades y quedará tercero.

Así las cosas, para que River se mida con Boca -se aseguró el segundo lugar del Grupo B- en la siguiente fase de la Copa LPF deberá perder en la última jornada ante el Calamar en el Estadio Monumental y Argentinos deberá ganar sus dos compromisos (cierra esta primera etapa de competencia con Unión en el Diego Armando Maradona). De esta forma, La Banda cerraría el podio de su grupo y debería enfrentarse a su eterno rival.

Otra opción



Más allá de que es casi imposible matemáticamente, si Newell's vence por goleada a Gimnasia en La Plata y River cae abruptamente en la última fecha del campeonato, podría superarlo en la tabla por la diferencia de gol. Aunque sería un milagro, debido a que el Millonario tiene +18 y los rosarinos apenas +4…

Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en cuartos de la Copa Liga Profesional



River tiene que perder vs. Platense

Argentinos Juniors tiene que ganar sus dos partidos (vs. Platense y Unión)

Otra opción: Newell's tiene que golear a Gimnasia y esperar que River sea goleado por Platense para recortar los 14 goles de diferencia.

*Si Argentinos no suma 6/6 puntos, River seguirá segundo y no habrá Superclásico

*No importa el resultado de Boca vs. Tigre, ya que se aseguró el segundo puesto.