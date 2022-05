Inicio de sesiones: balances y planteos al Gobierno nacional

Con el emblemático Día del Trabajador como telón de fondo, cuatro gobernadores dieron este domingo el puntapié inicial a las sesiones ordinarias en sus provincias y completaron así la grilla de aperturas parlamentarias 2022. Fue con un mix de discursos que incluyó planteos a la administración de Alberto Fernández -algunos, más ruidosos- en torno a la marcha de la economía, la política de manejo de recursos nacionales y la seguridad, y sólo un guiño explícito de agradecimiento al Presidente.

Esa fue la agenda que transitaron, con matices, los peronistas Omar Perotti (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca), el radical Rodolfo Suarez (Mendoza) y el misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia).



Sin ya restricciones pandémicas, las jornadas sumaron en las afueras de la Asamblea Legislativa concentraciones de respaldo de militantes (Santa Fe), un encuentro en homenaje a los trabajadores en su día (Catamarca) y una movilización gremial en reclamo de reapertura de paritarias por la escalada de la inflación (Mendoza).

Santa Fe

En su discurso, Perotti retomó una arenga que días atrás ya había desplegado desde la poderosa Región Centro: el cuestionamiento a un reparto de subsidios nacionales que hoy favorece al AMBA.

“El federalismo que construimos hacia dentro de nuestra provincia también lo reclamamos a nivel nacional”, dijo, y recalcó que hay “una distorsión inmensa en energía eléctrica, de gas, de agua, combustibles y transporte”. “Las familias santafesinas no merecen pagar más por estas distorsiones, y es una discusión que debemos dar en conjunto con los legisladores nacionales para que se acaben los privilegios del AMBA en relación al interior”, afirmó.

Si bien ponderó “el acompañamiento de Nación en numerosos proyectos y obras”, recalcó que va a “marcar las diferencias cuando los intereses de los santafesinos se vean afectados”.

En paralelo, y en medio de la escalada de crímenes narco, sostuvo que “la inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y que sobrepasa la instancia provincial y local” y remarcó que el Gobierno nacional “no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias” .

En esa línea, convocó “al Gobierno federal, al Congreso, a que en el cumplimiento de la Constitución nacional provean a Santa Fe de efectivos federales y de una estructura federal de justicia más sólida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio”.

También destacó que “Santa Fe es pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país”. “Necesitamos que estos buenos números le lleguen a más gente, acuerdos que nos permitan sostener el poder adquisitivo y un fuerte acompañamiento alimentario a los sectores más desprotegidos”, agregó.

Mendoza

El radical Suarez, por su parte, incluyó en su discurso de apertura del 182º período legislativo anual un fuerte pedido a la oposición provincial -bajo la consigna de que “salgan de la burbuja dogmática”- en pos de avanzar en una reforma del Estado para achicar gastos.

En esa línea, los instó a debatir “la reforma institucional ya presentada hace casi dos años”, para “bajar el costo de la política terminando con la elección de medio término, o reduciendo la cantidad de legisladores y mejorando la representación en una sola cámara, donde todos los departamentos tendrán su voz”.

Se trata de una iniciativa que incluye, “además de una actualización y ampliación en materia de derechos jurídicos ya obsoletos en el texto constitucional de 1916”, el impulso “al equilibrio fiscal, para administrar los recursos con responsabilidad y cuidar el gasto público”.

El gobernador además apuntó a la Casa Rosada por el manejo de la pandemia y por la “discriminación” que aplica sobre la provincia. Y criticó “la falta de un programa consistente y de una vocación para la construcción de consensos que permitan crear mayorías en torno a las reformas claves que se necesitan y, más delicado aún, las tensiones imprudentes generadas dentro del nivel más alto del Gobierno nacional, que como resultado final nos entregan la imagen perpleja de un poder de brazos caídos para conducir la economía pero no para intentar torcer a antojo las instituciones”.

El mandatario también resaltó que la prioridad de su Gobierno “es trabajar sin descanso para estimular la creación de empleo de calidad” y que se decidió “avanzar hacia programas que ayuden a disipar incertidumbre -que sin ninguna duda es la peor enfermedad frente al estancamiento económico, la inflación galopante y las tasas de interés exorbitantes- con los programas Mendoza Activa, Enlace y Enlazados”.

Misiones

“Inclusión energética, gasífera y la urgente solución a las asimetrías con nuestra provincia; Zona Aduanera Comercial Especial, compensación energética y actualización de la coparticipación, que devuelva el esfuerzo económico y ambiental a los misioneros”. Esos fueron los principales puntos que señaló Herrera Ahuad en el reclamo a Nación en su discurso.

“Vamos a seguir exigiendo el justo reconocimiento de nuestros derechos porque nunca negociaremos los intereses de nuestra gente”, dijo.

En el marco de un balance de gestión, también destacó que un “Estado eficiente; un proyecto de crecimiento económico público - privado innovador y creativo; una estrategia de sustentabilidad ambiental; un sistema de desarrollo social, educación y salud humanista y solidario; y un marco político institucional de avanzada, convergen en respuestas reales a la gente”.

Además señaló, entre otros ejes, que con los programas “Ahora”, en sinergia público-privada, se efectuaron ventas por más de $7.000 millones en el último año. Y que “se pondrán en marcha el Programa de Microcrédito Solidario y el programa de Fomento de la Producción y el Empleo Joven Misionero”.

Catamarca

En su discurso, Jalil destacó el crecimiento del empleo privado en la provincia y sostuvo la importancia de la política minera.

Además envió un guiño a Alberto Fernández, al agradecer “al Gobierno nacional el mayor plan de obra pública de la historia de Catamarca, con más 75 mil millones de pesos en obras”.

“Quiero ratificar que estamos incorporando 500 nuevos empleados de la salud en los distintos hospitales y que ningún empleado de la administración pública percibirá un salario neto de descuento de ley de menos de 65 mil pesos, y para eso vamos a realizar un aporte no remunerativo y no bonificable para quienes no lleguen a esa cifra”, sostuvo también. Y, entre otros lineamientos, dijo que se acordó “el pase a planta permanente del personal de la administración pública que tenga como mínimo 6 meses de antigüedad”.

