Cande Molfese contó el rol que cumplió Tini en su separación

Como cada sábado, los invitados a PH, Podemos hablar siguieron la consigna del conductor y pasaron al punto de encuentro cada vez que sintieron que tenían alguna historia que aportar al respecto. Y así fue como cuando Andy Kusnetzoff llamó a los que “conocen la desilusión en el amor”, Cande Molfese dio un paso al frente y no dudo en abrir su corazón y contar cómo terminó su relación de ocho años con el actor Ruggero Pasquarelli, a quien conoció en el 2012 cuando ambos formaban parte de la tira protagonizada por Martina Stoessel, Violetta.

“Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no”, arrancó su relato la actriz para referirse por primera vez a esa historia que tuvo mucho de rumores pero poco de confirmación por parte de los protagonistas. La noticia de la separación la había dado Cande a través de sus redes sociales, quien además hizo una aclaración sobre la violencia en la pareja, algo que sus seguidores siempre le marcaban en sus posteos o en los vivos que compartía la pareja. “Fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos”, tuiteó la joven en octubre de 2020.

En plena pandemia, mientras convivían transitando la cuarentena obligatoria, la pareja estuvo envuelta en un episodio que repercutió en las redes sociales y en los medios de comunicación. En aquella oportunidad, Cande publicó en sus cuentas un video en el que contaba que Pasquarelli se había enojado con ella y él, en el medio de un ataque de ira, le revoleó un control remoto que pegó contra una pared, pero que casi le pega en su cabeza. En la grabación, él se justificaba diciendo que es italiano y que como tal, tiene su temperamento. Pero fue un llamado de alerta para amigos y seguidores. Y finalmente, unos meses después, la relación llegó a su fin.

“Terminás de conocer a la persona cuando te separás. Es muy loco, pero pasa eso, que decís: ´¿con quién estuve? ¿qué pasó? No era la persona que yo creía´. Mi última pareja también, pero la decepción es más con uno. Estaba muy enamorada. En pandemia me cayeron muchas fichas personales, los rumores y las voces ya existían. Lo que me dio bronca es que yo siempre supe donde estábamos parados pero tenía miedos: vivimos juntos hace seis años, compartíamos todo, pero bueno, la vida después se acomoda, por eso quiero desdramatizar”, explicó la joven visiblemente emocionada durante el ciclo.

El papel de Tini

Pero lo que más sorprendió fue cuando reveló quién fue la persona clave que le terminó de abrirle los ojos. “Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la típica frase ´amiga, date cuenta´. Fue clave. Me dijo: ´Mirá Cande, están pasando estas cosas, o pasaron mejor dicho, no sé cómo te sentís con esto pero eran comportamientos que no”, recordó para finalmente reconocer que fue su ex compañera quien la alertó, la mismísima Tini.

“No fue la única, hubo otras amigas también, y ahí creo que cuando me llegó la información al ciento por ciento, lo decidí. Yo no tenia toda la información completa”, asumió sobre todos los rumores de infidelidades que rodeaban a su ex novio. “No dudo del amor que tuvimos como pareja, cada uno carga con lo suyo e hizo las cosas como se pudo”, quiso aclarar también y sumó: “parece que hablo en código, pero me da cosa. Crecimos juntos, fue una pareja que a mí me enseñó un montón, pero bueno, se las mandó y yo no pude con eso”.

La actriz también contó que, de este proceso de sanación, llegó la idea de escribir un libro junto a una de sus cinco hermanas: Un año diferente. “En realidad, se empezó a gestar en 2019, me separé en plena pandemia, me hice cargo de muchas cuestiones, venia de mucha crisis y malestar. Me sigo analizando, no es que es un viva la pepa. Este libro tiene el diseño de un año, donde podés escribir cosas para encontrarte con vos mismo”, detalló.

Para cerrar, quiso dejar un mensaje superador: “ahora saqué prejuicios de mi vida y salí. No tengo miedos a un montón de cosas, ahora soy mas mandada, no tengo problema, y si ahora tengo que decirle a alguien ´vamos por una birra´, lo digo y ya”.

Fuente: TELESHOW