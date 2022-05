La foto de Oriana Sabatini que desató rumores de embarazo

Abocada de lleno a su trabajo musical, Oriana Sabatini atraviesa uno de los mejores momentos de su vida junto a Paulo Dybala, con quien convive en Italia desde hace más de un año.

Tan consolidada está la pareja que en las últimas horas cobró fuerza una versión que habla de un presunto embarazo de la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

La periodista de espectáculos Estefi Berardi compartió en sus historias de Instagram una curiosa imagen de Oriana celebrando su cumpleaños con amigas.

Algo llamó la atención

Lo llamativo de la fotografía, donde Sabatini es abrazada por varias chicas y está a punto de soplar las velitas, son dos manos de una persona que no llega a aparecer en el plano sobre el vientre de la influencer.

“Esta historia me sorprendió de Oriana. ¿Ven lo mismo que yo?”, escribió la panelista de LAM, insuflando los rumores de un supuesto embarazo.

Más allá de la observación de Berardi, hasta el momento la cantautora no hizo ningún anuncio respecto a estar esperando un hijo con el jugador de la Juventus.

Nuevo tema musical

De hecho, la joven parece estar muy concentrada en su carrera artística. En ese sentido, hace pocos días lanzó el tema 325 con un video de gran impacto visual.

“Este tema nació en uno de mis viajes a Miami. Fue una de las épocas donde recién estaba arrancando a trabajar con Universal y me acuerdo que entré al estudio y le dije al productor y a los compositores: quiero experimentar sonidos de diferentes géneros. Me dio miedo de caer en el cliché de reggaeton pop romántico pero le mostré unas referencias de canciones que me gustaban de ese estilo y el productor captó a la perfección lo que quería lograr”, detalló Oriana Sabatini acerca de su nuevo hit, que ya tuvo casi 150.000 reproducciones en You Tube.

Fuente: Ciendiarios