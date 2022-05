Sebastián Báez consiguió el primer título de su carrera

El 1° de mayo, el Día del Trabajador, quedará grabado en la memoria y en las estadísticas de Sebastián Báez. Este día el argentino ganó su primer título ATP. Trabajó por ello y lo logró. No dejó dudas. Pasó en la final del ATP 250 de Estoril, Portugal, Seba no le dio chances al estadounidense Frances Tiafoe, lo venció por 6-3 y 6-2 y levantó su primer gran trofeo.

El punto del título

Tiene 21 años y una copa para guardar y recordar. Luego de este título, Báez será 40° del ranking. Y el futuro es más que prometedor. "Yes, Its me!", escribió en la cámara luego de arrodillarse en el polvo de ladrillo, casi sin creer lo que había logrado. "¡Sí, soy yo!", dice la traducción. Y sí, es el campeón.

El 2022 de Báez es el año de su llegada a las grandes ligas del tenis. Jugó Abierto de Australia (llegó a segunda ronda), Copa Davos (con victoria) y llegó a la final del ATP 250 de Chile (perdió vs. Pedro Martinez Portero). Y ahora sí sumó su título, que se suma a seis Challenger y cinco ITF Futures. Va por más.

En la final no le dio chances a Tiafoe. En la hora y 14 minutos de la final, Báez quebró cuatro veces en cinco oportunidades a Tiafoe y manejó el duelo. Tuvo 64% de primeros servicios y ganó el 66% de los puntos que jugó con el primer saque. Cuatro aces contra ninguno del rival. "Él lo merecía, fue mejor que yo", dijo el perdedor.