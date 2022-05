Lali y la China revolucionaron las redes con su reencontro

El domingo se celebrará en Madrid la esperada gala de los Premios Platino y Lali Espósito y Eugenia “La China” Suárez, que representarán a la Argentina, se reencontraron en una rueda de prensa y se dieron un emotivo abrazo.

Desde hace días se esperaba el encuentro de las ex Casi Ángeles (Telefe) ya que ambas serán protagonistas en la reconocida entrega de premios que podrá verse por la pantalla de América TV.

Lali va a deleitar a los asistentes cantando un tema con Tini Stoessel y, además será una de las conductoras de la gala junto a Miguel Ángel Muñoz. Eugenia, por su parte, viajó en las últimas horas al país Europeo porque será quien entregue uno de los galardones.

Así fue el reencuentro de Lali Espósito y Eugenia Suárez en Madrid. Las actrices representaran a la Argentina en los Premios Platino. Más: https://t.co/3PPPXDUwqi pic.twitter.com/5ZW5hBQNFy — Clarín (@clarincom) April 30, 2022

Aunque se especulaba con el esperado encuentro que se iba a dar el domingo durante la ceremonia que se va a realizar en el Palacio Municipal de Madrid, el momento se adelantó y este sábado las artistas se cruzaron en una rueda de prensa.

Mientras la intérprete de Disciplina estaba a punto de brindar una entrevista, la ex de Benjamín Vicuña apareció de manera sorpresiva. Las actrices no lo dudaron un momento y corrieron para abrazarse amigablemente.

Lali sorprendió a todos con el drástico cambio de look que eligió para la gala. Instagram.

El momento quedó registrado por la cámara de una periodista y se viralizó en las redes sociales. En el video se ve cómo "La China” abraza a Lali, que acaba de cambiar radicalmente de look y volvió a su cabello oscuro, mientras le habla al oído. "Te quiero", se escucha decir a la mamá de Magnolia y Amancio.

Qué dijo Eugenia Suárez sobre su amistad con Lali Espósito

Hace apenas unos días Eugenia brindó una entrevista al español Juan Carlos Arciniegas y se refirió a su amistad con su excompañera de la tira de Cris Morena. “Lali es de las personas con la que más complicidad tengo trabajando, siempre nos morimos de ganas por trabajar juntas. Además de admirarla como actriz, como artista, en lo que se ha convertido. Lo duro que ha trabajado”, dijo en CNN en Español.

Luego se refirió a la admiración que tiene por la actriz: “A Lali la conozco desde que que teníamos 10 años. Y a ella la mirabas bailar con diez años y decías ‘esa chica no lo aprendió, nació’", dijo. Y continuó: "Tenía una cosa que bailaba y no podías dejar de mirarla, además del carisma y de su buena onda y todo. Yo la miraba a Lali y pensaba que era superior. Para mi es un ejemplo. Es muy inspiradora”.

"Yo no sabía que Lali iba a conducir los Platino. El otro día me escribió y me dijo ‘¿Cuándo te venís a Madrid así nos vemos?’ y le dije ´ si Lali, me enteré que vas a entregar un premio’”. Entonces, entre risas relató que su amiga le respondió que iba a estar al frente de la conducción. Además reveló que cada vez que viaja a España ve a la cantante, aunque no lo comparten en Instagram y es por eso que sus seguidores no se enteran.

Hace un tiempo, La China Suárez habló de su relación con Lali Espósito. Instagram.

“Quiero mucho a su familia, la quiero mucho a ella. No hablamos todos los días pero es una relación como de hermanas, que puede pasar el tiempo, nos hemos alejado pero siempre volvemos, porque es familia para mi Lali. Me encanta todo lo que está viviendo, se lo merece más que nadie”, cerró