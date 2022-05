Anses publicó rechazos a la inscripción al bono de $ 18.000

ANSES habilitó este jueves la segunda etapa de inscripción para acceder al bono IFE 4 2022 de $ 18.000 del Refuerzo de Ingresos. Mediante la presentación de una Declaración Jurada (DDJJ) y la carga de CBU, ¿por qué no puedo acceder al formulario? La respuesta oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó los primeros rechazos de inscripción al para bono anunciado de $ 18.000, similar al IFE que se pagó durante la cuarentena en 2020, que el Gobierno anunció para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados.

El organismo conducido por Fernanda Raverta definió dos causales de inhabilitación para continuar con el proceso de evaluación socio económico: la falta de documentación necesaria o bien el incumplimiento de las condiciones detallas en el Decreto 216.

"El mensaje que le apareció no es un rechazo, ni un problema de sistemas, los mensajes que pueden aparecer después de la inscripción son: tu solicitud fue aceptada, tu solicitud fue rechazada (en este caso el mensaje explica que el refuerzo es para quienes más lo necesitan y la persona se encuentra en el universo de personas que no cumplen con los requisitos) y el tercer mensaje significa que no contamos en la base de datos con toda la información que nos permita verificar que cumple los requisitos, en ese caso, lo invitamos a la UDAI para avanzar con la solicitud", informó fuentes del organismo en diálogo con El Cronista .

IFE 4 2022 ANSES: CUÁNDO ES UN RECHAZO AL BONO DE $ 18.000

ANSES activó la segunda etapa de inscripción para acceder al bono IFE 4 2022 del Refuerzo de Ingresos, mediante la presentación de una Declaración Jurada (DDJJ) y la firma de una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Desde este jueves, los monotributistas y trabajadores informales no registrados que quieran solicitar el beneficio, deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el sistema arrojará la opción para completar el formulario; comunicar la falta de carga de la documentación necesaria o bien la inhabilitación por incumplir con las condiciones básicas.

IFE 4 2022: ESTOS SON LOS TRES MENSAJES QUE PUBLICA ANSES

1) Aceptación después de completar la Declaración Jurada

ANSES informa a las y los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados, la aceptación del ingreso a la evaluación socio económica a partir de la cuál se determinará o no el cobro del bono IFE 4 de $ 18.000.

"Tu inscripción fue completada correctamente y está siendo analizada", indica la leyenda.