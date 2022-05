La filosa opinión de Mirtha Legrand sobre la televisión actual

Mirtha Legrand le brindó una nota a Implacables (El Nueve) y, entre otras cosas, opinó cómo ve hoy a la televisión actual.

"La televisión de hoy está muy audaz, muy zafada. Hablan mucho de sexo, preguntan de todo y cosas que antes no se comentaban. Muy liberal. Yo soy de otra generación, asique pienso distinto", dijo de manera contundente.

Luego, le preguntaron a la diva cuándo regresaría a su icónico programa. Y ella, respondió: "Esta semana se resuelve... Voy a hacer los sábados a la noche. Estoy muy bien chicos, pero soy una señora mayor. Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos".

La impresionante rutina de ejercicios que sigue Mirtha Legrand

En el mismo ida y vuelta, la icónica conductora de TV sorprendió al revelar qué hace a diario para mantenerse con vitalidad y se mostró orgullosa de lo bien que le sale la actividad física. "Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande, voy y vengo y no saben la gimnasia que hago. Soy una maravilla haciendo gimnasia", destacó la abuela de Juana Viale. Luego, reveló: "Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean. Lo hago acostada y levanto las piernas".

"Bueno tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace 3 años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... estoy perfecta", celebró Mirtha Legrand, presente en el desfile de Claudio Cosano.

Fuente: Exitoína