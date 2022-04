Máximo Kirchner lidera el acto K por el Día del Trabajador

La interna del Frente de Todos escribe un nuevo capítulo esta tarde: Máximo Kirchner encabeza un acto con la rama sindical del justicialismo, y hay expectativa en Alberto Fernández y su círculo de confianza ante el mensaje que el líder de La Cámpora pueda bajar en medio de la fractura en la coalición.

La cita es en Baradero, puntualmente en el predio del sindicato de Luz y Fuerza ubicado en la ruta provincial N° 41. Allí, en la antesala de la celebración del 1° de mayo, se reunieron dirigentes gremiales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Máximo Kirchner centra su armado político definitivamente en la provincia de Buenos Aires. Y en la Casa Rosada hay expectativa -y algo de incomodidad- ante su discurso luego de las duras críticas que lanzó él mismo; el referente de la Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque; y la senadora Juliana Di Tullio contra Martín Guzmán.

El cristinismo pide la cabeza del ministro de Economía y un giro del Gobierno en esa área, sin mayores precisiones sobre el rumbo que debería tomar frente a la gravedad de la crisis. La respuesta de Alberto Fernández fue respaldar a Guzmán en sus últimos actos públicos, aunque sin mencionarlo expresamente y refiriéndose más bien a los supuestos buenos resultados de sus políticas.

Se espera que trabajo, salarios, precios y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sean los tópicos abordados por Máximo Kirchner ante dirigentes como Walter Correa (Curtidores) Pablo Moyano (Camioneros y cotitular de la CGT), Hugo Yasky (CTA), Roberto Bardel (Suteba), Vanesa Siley (Trabajadores Judiciales) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros.

La CGT se mueve con cautela mientras los movimientos sociales aliados al Gobierno toman la calle

La Central General de los Trabajadores (CGT), que suele movilizarse con fuerza en las fechas “laborales” y acompañar las movilizaciones en respaldo del Gobierno, consideró esta vez que las condiciones no estaban dadas. Se adelantó y se limitó, este viernes, a emitir un comunicado.

En la carta, la central respaldó el proyecto anunciado por el Ejecutivo, pero aún no presentado, para crear un impuesto a la llamada “renta inesperada”, pero también advirtió por la inflación y señaló que “los ingresos de emergencia para los sectores informales y los aumentos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de planes sociales dispuestos por el gobierno, generan un alivio transitorio”.

Según pudo saber este medio, mientras se discuten adelantos y aperturas de paritarias, hay malestar en la central obrera peronista, donde le reclaman a Alberto Fernández medidas más concretas no solo frente a la crisis, sino ante la propia interna del Ejecutivo nacional.

Mientras tanto, los organismos sociales nucleados en Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), incluido el Movimiento Evita -que respalda al Presidente-, planean para este domingo una megamarcha con la intención, optimista, de movilizar centenares de miles de personas en el centro porteño.

Pedirán por la creación de “trabajo genuino”, la aprobación en el Congreso de una serie de leyes relacionados con la economía popular y también darán un apoyo al proyecto de “renta inesperada”.

En plena interna, sin embargo, será una demostración de fuerza dentro del oficialismo. “La marcha no es contra nadie. Obviamente, escuchamos las críticas a Guzmán, a Alberto, a los movimientos sociales. No las compartimos en absoluto, pero nosotros no vamos a los medios a confrontar. Nosotros estamos trabajando”, señala un importante dirigente que participará de la movilización de este domingo.