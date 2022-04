Sarlo: “Milei es una fórmula para enganchar giles”

En diálogo con Radio Perfil (FM 101.9) en el programa Modo Fontevecchia, Beatriz Sarlo, escritora y ensayista, analizó los planteos de Javier Milei y su posición respecto de Juntos por el Cambio. Al respecto dijo que Milei es un “utopista” que sintoniza con el “descrédito de la política” y que es más probable que le saque “muchos más votos” a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos.

En la nota que escribiste para la revista Noticias lo describís a Javier Milei como un utopista de derecha. En líneas generales, los utopistas, sean de derecha o izquierda, ¿suelen conquistar audiencias más que los realistas?

Los utopistas contemporáneos suelen presentar caminos sencillos. Milei repite lo que escucho de la gente por la calle. Yo tengo la costumbre de parar a desconocidos y preguntarles "qué piensan". Me dicen frases que pareciera que, o las tomaron de Milei, o son las frases del sentido común antipolítico. Dicen, sobre los políticos, que no les importa nada, no hacen nada, lo cual no es muy realista. El descrédito de la política es muy grande y Milei sintoniza con eso.

La política se ha vuelto más complicada y, por lo tanto, esa gente que me responde en la calle, es gente que ya no sigue los avatares que seguimos aquellos más obsesionados por la política. La política en los diarios es complicada y en las redes sociales no se simplifica sino que se convierte en fake news y deformaciones de la noticia. La política es expulsiva. No hay discursos políticos claros y convocantes excepto los de esta derecha que ha surgido que es la de Milei.

El límite que le pone Milei a Juntos por el Cambio se ha vuelto el tema de la semana. Por otro lado, entrevistamos a Mayra Arena, que temía que él le saque votos al peronismo tradicional. El votante de Milei, ¿canibaliza más al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio?

Va a tomar más votantes de Juntos por el Cambio. Pero es tan fluctuante la opinión actualmente, que las encuestas, mes a mes, pueden ir variando en los niveles de aprobación. No me animo a dar una respuesta. Tendería a pensar que los de Juntos por el Cambio están más sensibilizados a tomar esa nueva alternativa, en principio, porque ya lo hicieron. Esos sectores vienen del desencanto con el radicalismo que es parte de Juntos pero su figura no es radical. Puede tomar de ambos lados, pero de Juntos por el Cambio, mucho más.

¿Es posible que tenga más atractivo en el electorado masculino que el femenino?

No tengo opinión, la pregunta es interesante. Ese electorado femenino está cambiando mucho y no sé si las jóvenes tienen afinidad por líderes de esa nueva forma del machismo gritón que tiene Milei.

Milei plantea una búsqueda de escisión dentro de Juntos por el Cambio al solo querer al Pro y no a la Coalición Cívica ni a los radicales. Juntos por el Cambio dice que Milei los quiere dividir. ¿Parece posible que él sea un caballo de Troya que lo que quiere es quedarse con la posibilidad de ser él quien pase a la segunda vuelta? ¿Ves verosímil esto?

En el estado actual del sentimiento político de los votantes, esa puede ser una salida, no sé si verosímil, pero no se puede excluir. Los votantes están desinteresados de lo que a nosotros nos interesa de la política. La política exige un seguimiento diario, no solo leyendo la prensa sino como tema de conversación. Pero la política es un tema de conversación minoritario que se agota rápidamente.

Fuiste miembro del Partido Comunista Revolucionario y, al mismo tiempo, una de las amenazas del Frente de Todos, el trotskismo que ha crecido en la última elección. ¿Cuál es tu visión del crecimiento de la izquierda trotskista en la Argentina?

A juzgar por su crecimiento en las elecciones, es grande. Hay que tener en cuenta que los que se movilizan con ellos son la mayoría de los que lo votan. Esto no pasa con los partidos mayoritarios, por ejemplo, con el radicalismo.

