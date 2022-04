Guzmán insistió en defender la renta inesperada

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó este viernes de un foro empresarial organizado en Bariloche. Allí, se refirió al proyecto de impuesto sobre la “renta inesperada”, con el que esperaba hacer frente al pago del bono que anunció para jubilados y trabajadores informales que, sin embargo, finalmente se financiará con reasignación de partidas presupuestarias.

“Estamos hablando de una situación excepcional, que nos genera un problema como sociedad, un problema distributivo. Esto se debe hacer de una forma que no desaliente la inversión, sino que la aliente”, defendió Guzmán.

En esa línea, reiteró que no solamente se busca identificar las posibles rentas inesperadas, sino que “si ese mismo componente se reinvierte, la contribución sería menor”.

El funcionario apuntó a la necesidad de distribuir el ingreso para apuntalar el crecimiento económico

“Si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso. Una sociedad que en serio no busca encontrar mecanismos para crecer en forma equitativa va a estar condenada a la ausencia de progreso”, dijo.

“Cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo. Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución en donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión.