Sol Pérez confirmó que en 2023 se casa con Guido Mazzoni

Joaquín El Pollo Álvarez mantuvo un divertido ida y vuelta con Sol Pérez, donde ambos se sinceraron sobre sus respectivas situaciones de pareja. El conductor de Nosotros a la mañana (El Trece) aprovechó la presencia de Guido Mazzoni, de visita en el estudio detrás de cámara, para consultarle por los planes de casamiento que resuenan desde hace algunos meses. La panelista no solo confirmó la fecha de la boda sino que además le hizo un reclamo sin filtro a su novio, sobre la polémica despedida de soltero que quiere organizar.

“Yo quiero saber quién manda en esta relación. En mi pareja manda Tefi (Russo), así que me voy a poner de ejemplo para poder preguntarte a vos”, comentó con honestidad El Pollo mientras la conductora de Canal 26 pensaba la respuesta. “Y...él va a decir que yo, pero no es así”, reveló. “¿Quién está más enganchado?”, fue la siguiente consulta, y esta vez no dudó en contestar: “Yo”.

“¿En algún momento se van a casar? Porque se habló mucho de eso”, ahondó el conductor. “Sí, yo quería marzo y él eligió noviembre. No es igual, porque él se quiere ir de despedida de soltero todo julio, y ese es el año que yo cumplo 30″, confesó Sol, indignada porque dentro de un año y tres meses su pareja no la acompañaría en el festejo del cambio de década. Atónito por la afirmación, Álvarez se mostró incrédulo y pidió la palabra de Guido, quien hacía gestos de asombro detrás de cámara: “¿Cómo todo julio?”.

De bajo perfil, el personal trainer no quiso tomar la palabra, entonces el conductor le aconsejó a la panelista que hiciera lo mismo: “Bueno, tomate vos también un mes de despedida de soltera”. Entre risas, Pérez aseguró que no la entusiasma esa idea: “No...¿a parte qué hago? No, no”. Aunque no quedó claro cuáles son los planes de su futuro marido en la previa al matrimonio, Sol mantuvo la charla en tono de humorada, y anticipó que llegado el momento harán una fiesta con sus seres queridos y amigos para celebrar la nueva etapa que comenzarán juntos.

Fecha elegida

“Nos casamos para hacer la fiesta, olvidate, noviembre de 2023”, confesó risueña. Cuando le consultaron si tenían algunos roces de convivencia después de tres años de noviazgo, la panelista asumió que algunas veces comparte sus sentimientos encontrados con sus compañeras de panel: “Yo vengo y me quejo de Guido a veces, así que perdón amor”. Y luego hizo una aclaración con ironía: “En realidad no tenemos roces de convivencia porque no nos vemos, por eso nos funciona la relación”.

“Es más, cuando compartimos mucho tiempo nos decimos: ‘Ya hace mucho tiempo que estamos juntos’, nos empieza a molestar mucho algo, somos sinceros y eso hace que nos llevemos bien también”, agregó. “Él le dice a todo el mundo: ‘¿Vieron? Pensaba que no iba a durar y mirános ahora’", recalcó sobre la estabilidad de su vínculo. En este sentido, el conductor le puso fin al humor y retomó la seriedad para aclarar: “Él está muy enamorado de vos”.

“No sé, no sé, tendría que comprobarlo”, le contestó Sol un tanto escéptica. ”Voy a contar una intimidad: Guido me dijo a mí una vez por teléfono, entre otras tantas cosas: ‘Estoy muerto de amor de por Sol’, y es muy de un hombre decirle a otro hombre que está re enamorado de su pareja”, confesó El Pollo, mientras le pedía a Mazzoni que lo avalara. Cuando la cámara lo enfocó, el entrenador asintió con la cabeza, y El Pollo cerró el tema conforme: “Vieron, fin de la historia”.

Fuente: TELESHOW