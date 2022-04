Anatomía de un Escándalo: dónde más brillaron sus actores

En sólo una semana, Anatomía de un escándalo (Anatomy of a Scandal), la serie limitada que protagonizan Sienna Miller, Rupert Friend y Michelle Dockery, llegó al número 1 del Top 10 Global de Netflix: acumuló 75,6 millones de horas vistas. Logró así algo inimaginado apenas días antes: superar a la segunda temporada de Bridgerton, que en su enorme éxito logró que la primera temporada regresara al ranking de producciones favoritas en el mundo.

Además del trío protagónico de esta serie británica basada en el libro de Sarah Vaughan —un collage de historias verdaderas sobre poder, abuso y consentimiento, pero fusionadas en una ficción— un elenco notable sostiene la tensión dramática, entre ellos Naomi Scott. Para conocer mejor el trabajo de estos grandes actores te ofrecemos un listado de XX títulos donde verlos que actualmente están disponibles para streaming.



Sienna Miller

Es Sophie Whitehouse, la esposa de James Whitehouse, el ambicioso ministro acusado de violación. Tras un primer papel destacado en Crimen organizado (Layer Cake), se la vio en la comedia dramática Alfie, The Lost City Of Z y la serie La voz más alta (serie The Loudest Voice).

Stardust - Netflix y Prime Video

Serie de Matthew Vaughn basada en la novela de Neil Gaiman, que contó como narrador con Ian McKellen. Miller actuó junto a Charlie Cox y Claire Danes; también participaron Robert de Niro y Michelle Pfeiffer. Es una historia fantástica que comienza en el pueblo de Wall, vecino de la tierra mágica de Faerie. Tristan sale en busca de una estrella que ha caído para regalársela a Victoria como prueba de su amor, pero al llegar al cráter se encuentra con una misteriosa criatura.

El francotirador (American Sniper) - HBO Max

Un drama de acción dirigido por Clint Eastwood, basada en las memorias de Chris Kyle, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History. El personaje de Miller es la esposa de Chris, interpretado por Bradley Cooper, que intenta ayudarlo a superar el peso de sus trágicas hazañas: su talento como francotirador le valió más de 250 muertes en cuatro periodos de servicio en Irak.

GI Joe, el origen de cobra (G.I Joe: The Rise of Cobra) - Prime Video

Basada en las figuras de acción creadas por Stanley Weston. Stephen Sommers dirigió y actuaron con Miller, entre otros, Dennis Quaid, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Pryce, Channing Tatum, Byung-hun Lee y Rachel Nichols.

Nueva York sin salida (21 Bridges) - HBO Max

Con dirección de Brian Kirk y actuaciones de Chadwick Boseman, J. K. Simmons y Taylor Kitsch, este thriller de acción fue producido por los hermanos Joe y Anthony Russo. Cuenta la historia de un detective con un pasado trágico que, tras descubrir una conspiración, sale en busca de unos asesinos de policías.



Rupert Friend

El actor que interpretó al príncipe Albert en la película Young Victoria, en la que Emily Blunt fue la reina, es ahora James Whitehouse, un ministro que tiene poder, dinero, un matrimonio feliz y una familia perfecta, y de pronto teme perderlo todo cuando es acusado de violación.

Hitman: Agente 47 - Star+

Basada en el videojuego Hitman, esta película de acción de 2015 fue dirigida por Aleksander Bach. Acompañaron a Friend, entre toros, Zachary Quinto, Hannah Ware y Ciarán Hinds. Luego de 46 clones de ensayo, el agente 47 es el éxito de la manipulación genética: ha sido creado para ser un asesino. En una misión por evitar la creación de un ejército de seres como él, se une a una joven que busca a su padre.

La muerte de Stalin (The Death of Stalin) - Starz y Movistar Play

Friend interpreta al volátil e inútil hijo de Stalin en esta comedia de Armando Iannucci en la que actuaron también Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Simon Russell Beale, Andrea Riseborough y Michael Palin.

Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice) - Netflix y HBO Go

En esta adaptación de la obra de Jane Austen, el actor es el nefasto Mr. Wickham. Dirigió Joe Wright y también actuaron Tom Hollander, Keira Knightley, Judi Dench, Donald Sutherland, Matthew Macfadyen y Rosamund Pike.

Van Gogh, a las puertas de la eternidad (At Eternity’s Gate) - HBO Max, Prime Video y Movistar Play

Julian Schnabel dirigió este drama sobre los años finales del artista. Willem Dafoe es Vincent van Gogh y Friend interpreta a su hermano Theo; los acompañan Oscar Isaac como Paul Gauguin, Mathieu Amalric como Paul Gachet y Mads Mikkelsen.



Michelle Dockery

La prosecución del caso contra James Whitehouse queda a cargo de la implacable Kate Woodcroft, cuya investigación amenaza con desestabilizar al gobierno. Pronto se verá a Dockery en Boy Kills World, que está en posproducción, y en Downton Abbey: A New Era, la segunda película derivada de la exitosa serie.

Downton Abbey - Prime Video

En el gran éxito creado y escrito por Julian Fellowes, Dockery interpreta a Lady Mary Crawley, hija de Robert y Cora, condes de Grantham. Con su estructura “upstairs, downstairs”, este drama de época sigue la vida de los aristocráticos Crawley y sus personal doméstico a comienzos del siglo XX, y hechos reales —el hundimiento del Titanic, el comienzo de la Primera Guerra Mundial— se integran a la trama. Actúan Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jessica Brown-Findlay, Laura Carmichael, Jim Carter, Siobhan Finneran, Matthew Goode y Lily James, entre otros.

Defender a Jacob (Defending Jacob) - Apple TV+

Esta serie limitada creada creada por Mark Bomback y dirigida por Morten Tyldum se basa en el best seller de William Landay, una novela sobre la vida de un fiscal, su esposa y su hijo de 14 años. Una familia común y feliz que de pronto parece despedazarse cuando el adolescente es acusado de homicidio. Junto a Dockery actúan Chris Evans, Jaeden Martell, Cherry Jones y Pablo Schreiber. Tiene ocho episodios.



The Gentlemen: los señores de la mafia - Netflix

Crimen y comedia se unen en esta película de Guy Ritchie protagonizada por Charlie Hunnam y Matthew McConaughey. Cuenta la historia de un narco estadounidense emigrado, que quiere vender su negocio de marihuana en Londres. Pero lo que parece una operación simple se complica con conspiraciones y chantajes. Actuaron también Hugh Grant, Colin Farrell, Henry Golding, Jeremy Strong y Lyne Renée.

Godless - Netflix

Esta miniserie de siete episodios dirigida por Scott Frank está ambientada en el oeste estadounidense en la década de 1880. Muestra al forajido Frank Griffin en busca de su ex protegido Roy Goode, pero en el camino se detiene en un pueblo en el que casi no quedaron hombres luego de un accidente de minería: sólo mujeres y niños.



Naomi Scott

En el papel de Olivia Lytton, es la investigadora asistente de James Whitehouse, con quien ha tenido un affair y lo denuncia por violación a consecuencia de un episodio sexual que sucedió sin su consentimiento. Scott trabajó en la producción sobre los mineros atrapados bajo tierra en Chile, Los 33, y pronto se la verá en Aladdin 2 y la serie Modern Love Tokyo.

Aladdin - Disney+

La princesa Jasmine dio fama a Scott, que trabajó en la versión live-action de la historia protagonizada por Will Smith y dirigida por Guy Ritchie. Acompañan a los actores Mena Massoud, Nasim Pedrad, Billy Magnussen, Marwan Kenzari, Navid Negahban y Numan Acar.

Lemonade Mouth - Disney+

Otra producción de Disney, en la que cinco estudiantes del secundario se encuentran en la sala de castigo por mala conducta y comienzan una banda. Con dirección de Patricia Riggen, acompañaron a Scott otros jóvenes actores: Bridgit Mendler, Adam Hicks, Hayley Kiyoko y Blake Michael.

Los ángeles de Charlie (Charlie’s Angels) - HBO Max y Prime Video



En 2019 se estrenó esta remake de los famosos personajes. Elizabeth Banks dirigió a la nueva generación de ángeles de la Agencia Townsend que se lanzan a la acción y la comedia: Kristen Stewart, Ella Balinska y Scott.

Power Rangers - Star+

La tercera película de la franquicia creada por Haim Saban, que produjo este reboot sobre un grupo de estudiantes de la escuela secundaria que tienen superpoderes y los emplean para salvar al mundo. Dirigida por Dean Israelite contó con las actuaciones de Elizabeth Banks, Becky G, Bryan Cranston, Bill Hader RJ Cyler, Ludi Lin y Dacre Montgomery, además de Scott.

Fuente: Infobae