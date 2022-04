¿Cuáles son las 5 mejores películas de perros?

Las mascotas ocupan lugares especiales en los corazones de los humanos y su aparición en cualquier escena hacen que los protagonistas se alegren y cambien de humor. En el caso de los perros, también son los dueños de muchas tramas e incluso llegan a dejar a los humanos en un lugar secundario. Les proponemos una lista de cinco títulos para que puedan meterse de lleno en el mundo de los perros y conectarse con las sensaciones más saludables para el corazón.



Lassie, vuelve a casa (Lassie Come Home - Eine abenteuerliche Reise) Netflix

La perrita de la serie clásica tuvo una nueva versión, esta vez desde Alemania. Una trama aggiornada que sigue la vida de un niño de unos 12 años, Florian (Nico Marischka) y su perra Lassie, de raza collie, que deberán separarse cuando el departamento en el que vive con sus padres no admita los destrozos y travesuras de la perra. Así Florian y su papá Andreas (Sebastian Bezzel), deciden dejar a Lassie en la casa del conde Von Sprengel (Matthias Habich). Pero la dulce collie comienza a ser maltratada y logra escaparse. Entonces comenzará la aventura de Florian, que buscará a Lassie por toda Alemania.

Mis huellas a casa (A Dog’s Way Home) - Netflix

Estrenada en 2019, esta película cuenta la historia de una perra llamada Bella (la actriz de Jurassic Park: Dominion, Bryce Dallas Howard le da su voz) que vive con su dueño, Lucas (Jonah Hauer-King), un estudiante de medicina. Juntos comparten una rutina diaria que ambos disfrutan. Pero un día la perra se pierde y entonces Lucas comenzará el rastreo de su amada mascota a lo largo de más de 600 kilómetros. Será un viaje de búsqueda no sólo de Bella sino una travesía hacia el propio corazón de Lucas. W. Bruce Cameron (La razón de estar contigo, otro film con un perro como protagonistas) y Cathryn Michon (Cook Off!) son los guionistas de esta película dirigida por Charles Martin Smith (Dolphin Tale). Para ver con pañuelos cerca.

El rescate de Ruby (Rescued by Ruby) - Netflix

Basado en una historia real, este film llegó en marzo a Netflix y se convirtió en uno de sus títulos más vistos. Grant Gustin, el actor que interpreta a Flash, es acá un policía, Dan O’Neil, quien sólo tiene un sueño con respecto a su carera: formar parte del equipo K-9, con perros entrenados. Pero nadie le dio la oportunidad de hacerlo. Entonces Ruby se cruza en su camino: una perra mezcla de pastor australiano y border collie, que vive en un refugio y busca un hogar, pero se le acaba la esperanza luego de haber pasado por siete diferente dueños. Ruby es tierna y traviesa pero no le gusta acatar órdenes, lo cual será todo un desafío para Dan. Completan el elenco Scott Wolf (Nancy Drew), Kaylah Zander (Chilling Adventures of Sabrina), Camille Sullivan (Hunter Hunter), Tom McBeath (Aliens vs. Predator 2) y Sharon Taylor (Big Sky). Todos fueron dirigidos por Katt Shea (Nancy Drew and the Hidden Staircase) y cuenta con el guion de Karen Janszen, quien adaptó dos cuentos de Squire Rushnell y Louise DuArt.

La razón de estar contigo: un nuevo viaje (A Dog’s Journey) - Disponible para rentar en YouTube

Bailey (Josh Gad, actor de La bella y la bestia, le pone su voz) es un perro anciano mix entre las razas San Bernardo y pastor ovejero australiano, que pasó toda su vida con su dueño, Ethan (Dennis Quaid), su esposa, Hannah (Marg Helgenberger), la nuera de ambos, Gloria (Betty Gilpin), y su pequeña hijita Clarity June “CJ” (Emma Volk). El hijo de Ethan y Hannah falleció y la pequeña CJ está a cargo de su madre, que detesta a los perros. Pero la niña tiene una conexión especial con Bailey. El viejo perro muere, pero Ethan le encarga que cuide desde el más allá a su nieta, llevada por su madre a otra ciudad, lejos de ellos. Así el espíritu del perro reencarna en una perrita beagle, llamada Molly, que será la mascota de la pequeña durante toda su vida.

Benji - Netflix

El recordado film clásico de 1974 llamado Benji, que logró incluso una nominación al Oscar, contaba las aventuras de un perro mestizo. Años después Brandon Camp, hijo del director de aquella película, Joe Camp, hizo una remake, en 2018. Así el perrito regresó en una trama con dos hermanos como protagonistas: el jovencito Carter (Gabriel Bateman) y la niña Frankie (Darby Camp). Encuentran a Benji en la calle y deciden llevarlo a su casa, sin que su madre (Kiele Sanchez) lo sepa. Cuando la mujer se percata de que una mascota está viviendo en su hogar, se pone de mal humor, sumado a esto que Benji ya se encariñó con los niños. El perrito es secuestrado y Carter y Frankie harán lo imposible para poder rescatarlo.

