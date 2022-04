¿Mauro Zárate vuelve a formar parte de Boca Juniors?

El jugador visitó el predio del equipo, se sacó fotos con sus ex compañeros y generó expectativas respecto a su futuro profesional. Cuál es su destino

Está claro que Mauro Zárate quiere tener una revancha en Boca donde su paso, si bien no fue malo, dejó la sensación de que podría haber sido mucho mejor. Y este jueves, el delantero apareció por el Predio de Ezeiza y, enseguida, se dispararon las especulaciones sobre una posible vuelta al club.

El jugador, que se encuentra sin club tras sus pasos por América Mineiro y Juventude de Brasil, y que debió rescindir su contrato para regresar al país por cuestiones familiares, sonó en el último mercado de pases en Gimnasia, Colón, Talleres, San Lorenzo y Racing.

El motivo de su visita

Pero la visita de Zárate, que se entrena con los jugadores libres en el predio de Platense, al predio de Ezeiza no tuvo que ver con lo futbolístico. El motivo fue que el artista Tobías Medrano pasó por las instalaciones del "Xeneize", le regalaron la camiseta de Darío Benedetto y publicó una foto en su Instagram en la que aparece el ex Vélez junto a sus ex compañeros.

Vélez descartado

Sobre su futuro, hace algunos días el delantero fue claro. "Ahora le sobran jugadores, no creo que me llamen", dijo sobre una vuelta a Boca. Por otro lado, también habló sobre Vélez y fue tajante: "Es una puerta totalmente cerrada".

Fuente: DEPO