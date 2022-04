Bancarios advierten que habrá más medidas de fuerza

La Asociación Bancaria (AB) desarrolló este jueves un cese de actividades por 24 horas en todo el país para exigir el 60% de mejora salarial en su convenio. Además de constituir una secuencia de la discusión paritaria del sector, el paro desplegó ofensivas contrapuestas en el ámbito sindical como también respecto a la política salarial del Gobierno.

Las entidades de crédito aconsejaron a sus clientes el uso de las plataformas digitales para la operatoria de la fecha y el Gobierno no activó la conciliación obligatoria que podría haber frenado la huelga.

El titular de la AB y diputado del oficialismo, Sergio Palazzo, habló del malestar de los trabajadores y trabajadoras que representa, anticipó que evalúan intensificar las medidas y puso la responsabilidad en las cámaras bancarias para terminar el conflicto. Al realzar la adhesión de los bancarios a la huelga Palazzo explicó "con este paro queremos que el sector empresario entienda que los trabajadores están enojados con la oferta que realizaron. Con la propuesta inadmisible de pagarnos en 7 cuotas un acuerdo salarial", afirmó Palazzo en relación a la oferta del 45% en primera instancia y que luego elevaron al 55% en 7 cuotas.

El sindicalista radical y alineado al ala K del Frente de Todos admitió que la situación social no es propicia para intensificar las medidas de fuerza, pero aseveró que las mismas "continuarán", de no mejorar la oferta de los bancos. "La responsabilidad ahora quedó en ellos, nosotros queremos el mismo trato que el nivel de ingreso que ellos tienen", subrayó. Desde que se decretó el paro la AB sostuvo que mientras por un lado las cámaras prevén una inflación del 60%, su propuesta es menor a dicha mensura.

Mensaje a la CGT

Palazzo reiteró que sobre todo en el interior del país la adhesión a la huelga "fue contundente", ante lo cual destacó "el nivel de conciencia" de sus representados y estimó que durante las negociaciones de la semana próxima esperan lograr un acuerdo. También hubo un mensaje para la CGT respecto a la necesidad de "una actitud más crítica y más dura" de esa central, dichos que tuvieron contrapunto desde Azopardo. Palazzo señaló que "esto se cayó por su propio peso cuando el ministro de Trabajo (Claudio Moroni) se sacó una foto firmando el 59.5% con un sindicato (Comercio). Que yo pida 60% no es una cuestión de política interna del FdT ni que me mande nadie", remarcó.

La respuesta de la CGT llegó a través de uno de sus triunviros, Carlos Acuña, quien además de comentar que el titular de la AB no asiste a las reuniones de esa central, disparó: "Palazzo critica a la CGT pero no a los que fugaron la plata por los lugares de trabajo de él que son los bancos, no jodamos. El problema está en los que se chorean la guita y nunca lo vi a Palazzo criticar. Ellos son los que manejan la información interna", precisó Acuña a la radio AM 530.

Fuente: Bae Negocios