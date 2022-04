El calvario del Chyno Miranda: está delicado de salud

En los inicios de la pandemia de coronavirus, el cantante venezolano Chyno Miranda contrajo el patógeno y su cuadro se complicó al punto que terminó con una “neuropatía periférica”.

Entre otros síntomas, esta condición produce hormigueo, entumecimiento y dolores fuertes en las piernas. De hecho, Miranda estuvo durante varios meses sin poder caminar debido a la afección.

A raíz del malestar constante en sus extremidades que le impedían tenerse en pie, Chyno debió someterse a un exigente proceso de rehabilitación mediante el cual pudo recuperarse de a poco.

Durante una entrevista que brindó junto a su esposa, el cantautor habló de los achaques que comenzó a padecer tras contagiarse de coronavirus.

“Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo, empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas”, afirmó. Y agregó: “Imagínate, en una cama, sin caminar; lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística”.

Publicación en redes

La última publicación del artista venezolano en redes sociales data del 21 de septiembre de 2021, cuando compartió un largo comunicado en el que anunciaba su alejamiento de los escenarios debido a su enfermedad.

En las últimas horas, Miguel Ángel Mendoza, mejor conocido como Nacho del dúo Chyno & Nacho, dio algunos detalles preocupantes del estado de salud de su compañero de banda.

“A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, comenzó diciendo en una entrevista con Telemundo.

No obstante, Nacho le hizo un dramático pedido a los fanáticos del músico nacido en Venezuela: “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”.

Fuente: Ciendiarios