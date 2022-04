Patricia Bullrich cuestionó el rechazo de JxC a Milei

Patricia Bullrich polemizó hoy sobre el rechazo que expresó Juntos por el Cambio al diputado libertario y consideró que cerrarle la puerta "es un error total". De esta forma, la ex ministra de Seguridad volvió a abrir el debate interno sobre la posibilidad de sumar a Javier Milei al principal frente opositor de cara a las elecciones del año que viene.

A su entender, "Juntos por el Cambio no puede cerrarle las puertas a nadie".

Bullrich afirmó que cuando llegó a la reunión de este miércoles ya se había hablado de Milei y agregó que intentó plantear un nuevo debate, pero le dijeron que ya estaba cerrado.

Por esa razón, luego envió un mensaje a sus colegas en el que manifestó: "Estimados: considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores".

"Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales. Tampoco es prudente, a un año y cuatro meses de la elección, decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que en un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones", se quejó.

El comunicado oficial de Juntos por el Cambio

"Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo".

A la salida de ese encuentro, que tuvo lugar en el Instituto Hannah Arendt, Bullrich planteó otra cosa: "Queremos dejar de hablar de Milei porque él ya ha dicho que no quiere estar. Cuando dos no quieren, las cosas no salen".