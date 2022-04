Jennifer López y Ben Affleck firman clausula matrimonial

Este año volvió a explotar una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Ben Affleck y Jennifer López se reencontraron después de 20 años, reiniciaron su romance y ya hay un anillo que confirma que el casamiento está en camino.

Según trascendió, la pareja se encuentra preparando su contrato prenupcial. La sorpresa llegó cuando se conoció que una de las cláusulas establece que deberán tener sexo al menos cuatro veces por semana.

Jennifer Lopez, derecha, y Ben Affleck se besan a su llegada al estreno de “The Last Duel” en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (Foto: AP/Joel C Ryan/Invision)

Se rumorea que el objetivo de imponer esta norma es para que no se apague el fuego entre ellos y para que haya menos probabilidades de una infidelidad.

Todavía no se sabe qué otros puntos se establecen, aunque todos los ojos estarán puestos en el plano económico: se estipula que la fortuna de ella es de 400 millones de dólares, mientras que la del actor es de 150 millones de dólares.

Los comentarios en las redes sociales fueron en su mayoría bizarros. “Yo pedí 14 a la semana y me dijo que sí... Pero luego nada. Así que mejor tenerlo por escrito”, “¿En serio? ¿Era necesario? ¿Por qué 4 días si puedes todos los días?”, “Ya sabemos cuál es el secreto de la juventud”, y así varios tuits más que dividieron las aguas y se rieron de la situación al mismo tiempo.

Cómo le propuso casamiento Ben Affleck a Jennifer López



Jennifer López contó en su newsletter lo que sintió en ese momento, lo que le dijo Ben Affleck y cómo viven el amor, luego de reencontrarse con su viejo amor.

La cantante dijo que la propuesta llegó un sábado por la noche. “Estaba en mi lugar favorito, un baño de burbujas, cuando mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me encontró totalmente desprevenida”, aseguró.

Luego dijo que lo miró “sonriendo y llorando al mismo tiempo” mientras trataba de reflexionar sobre los 20 años que estuvieron separados. “Esto volvía a suceder y me quedé literalmente sin palabras. Él me dijo, ‘¿es un sí?’. Le dije que sí, por supuesto que es un SÍ”, remató.

JLO contó que se sentía “rotundamente feliz y completa” y que la situación no tuvo nada de lujosa, pero fue “lo más romántico” que le pasó. “Somos dos personas muy afortunadas, que consiguieron una segunda oportunidad para el amor verdadero”, cerró.

Fuente: TN