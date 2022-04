Fede Bal se operará el viernes: cómo será la intervención

En los últimos días, Fede Bal fue noticia tras haber sufrido un fuerte accidente en Brasil durante la grabación de un episodio de Resto del Mundo, el programa que conduce los sábados en El Trece. Así las cosas, su mamá Carmen Barbieri y su novia Sofía Aldrey viajaron al vecino país para acompañarlo y la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) reveló que este viernes su hijo se someterá a una compleja operación.

Carmen dijo que “está preocupada” de cara a la intervención quirúrgica que atravesará Fede el viernes para reconstruir su brazo, el cual se fracturó en tres partes. “Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo: ‘En este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover y ella me dijo que no iba a perder nada”, explicó Barbieri en diálogo con Fabián Doman y el panel de Momento D (El Trece).

Por otra parte, Barbieri contó que un médico que vio a Fede “abrió y se encontró con la herida sucia con pasto y barro”, escenario que le agregó más dificultad al futuro procedimiento del viernes. “Si no limpiaba el lugar… Cuatro horas duró esa operación”, agregó Carmen. “Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, explicó también.

La herida

Carmen admitió preocupación ante el panorama que le adelantó el personal del hospital: “No nos garantiza nada”, dijo acerca de cómo se encontrará la herida de Fede. “Para la medicina, y siempre lo digo en Mañanísima, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces nunca te dicen qué es lo que va a pasar”, ejemplificó la conductora.

“Entonces yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo: ‘Yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’”, dijo Carmen quien por otro lado contó que la operación a la que será sometido Fede durará cinco horas.

“Es una zona de muchos tendones, es difícil si le erran”, acotó Cinthia Fernández. “Están perfectos los tendones, gracias a Dios. Tiene tres o cuatro fracturas, una expuesta, y hay que ponerle clavos y una chapa”, reiteró Carmen, quien se mostró esperanzada en que Fede se case con Sofía, a la que considera “otra leona”.

“En este momento estoy muy bien, completamente amorfinado. Se puede ver toda la cantidad de suero que tengo ahí colgando. El dolor fue muy grande, ahora estoy con muchos calmantes y relajantes porque fue un golpe terrible, un accidente súper agresivo y violento que podría haber sido fatal”, había contado el propio Fede esta semana en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

“No soy de exagerar, fue un accidente tremendo, que ahora terminó con un brazo todo roto que me tienen que reconstruir, pero estamos… ¡Vamos arriba!”, dijo y después agregó: “También tengo una fractura de nariz y una fisura de pómulo, pero estamos bien”.

Fuente: TELESHOW