Jujuy: la extensión horaria escolar será en materias básicas

Las escuelas primarias de la provincia tendrán una hora más de clases por día, así lo confirmó la ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi, al referirse a la propuesta elaborada por el Gobierno nacional y adoptada por el Consejo Federal de Educación.

En este marco, la funcionaria sostuvo que Nación se hará cargo del 80% del pago de esa diferencia salarial; mientras que la Provincia del 20% del sueldo de los docentes de las instituciones primarias. En esta misma línea resaltó que el aumento de horario estará destinado a las asignaturas de "matemáticas, lengua y lectura".

Diálogo con gremios

Respecto a cuándo tendrá efecto esta propuesta, Bovi explicó que esperan que se aplique lo más pronto posible y puso de relieve que antes prevén dialogar con los gremios para reorganizar los horarios más convenientes para los docentes. "Hay docentes que trabajan en la primaria, pero que también cumplen funciones de preceptores en el nivel secundario. O van de una escuela primaria a otra en el turno vespertino", dijo.

Alternativas para aplicar

En este sentido desde Nación dieron a conocer que las alternativas de incremento de una hora extra para la primaria podrían ser que el turno mañana pase de 7 a 12 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13 a 18 o de 13.15 a 18.15.

También que se sume una hora extra por día y retrasar la salida de los chicos, aunque en este caso se presentaría el problema de que los turnos se superpondrían.

Además, existe la posibilidad de que las cuatro horas de clase por día en la semana y sumar una jornada los sábados.

"Trataremos de llegar a un acuerdo que sea favorecido para los docentes y los estudiantes. Vamos a empezar a trabajar ahora para llevar una definición en la próxima asamblea del Consejo Federal de Educación", cerró la titular de la cartera educativa local, María Teresa Bovi.

Noticia relacionada:

"Hay que hacerlo"

En declaraciones a la prensa, la secretaria de Gestión Educativa, Alicia Zamora, apuntó que en cuanto a esta medida "no tenemos potestad para cambiar algo que se decidió en el Consejo Federal de Educación. Esto se tiene que implementar", más adelante dijo: "Tenemos que ver que esto no tenga un impacto negativo o tratar de que no perjudique a la familia y a los horarios".

Provincias que avanzan

Cabe mencionar que según la cartera nacional, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, Tierra del Fuego, entre otras jurisdicciones, están dispuestas a avanzar con esta propuesta para las escuelas primarias.

Fuente: El Tribuno Jujuy