Fuerte confesión de Jorge Rial sobre sus relaciones

En medio de las fuertes repercusiones por los dichos de Marcela Tauro sobre Intrusos, Jorge Rial sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre sus matrimonios.

En primer lugar, habló sobre lo peligroso que puede resultar tener poder si uno no lo sabe "administrar".

"El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que vos. No conozco a nadie con poder absoluto", reflexionó en diálogo con Dante Guebel en El Nueve.

"A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos", expresó Jorge, sin aclarar a cuál de sus dos matrimonios se refería.

Vale recordar que antes de haberse casado con Romina Pereiro, el conductor ya había contraído matrimonio -que duró más de dos décadas- con Silvia D´Auro.

