Duro ataque del edil Coronel a los empresarios de ómnibus

Los empresarios del transporte público de pasajeros concretaron este miércoles el pedido formal de incremento en el cuadro tarifario y para justificarlo esgrimieron entre otros factores, la baja rentabilidad del servicio. Ante esto el presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, José Luis Coronel, sorprendió con duras críticas al señalar que "siempre ellos se quejan de que no les alcanza, pero resulta que reciben subsidios de la Nación y de la Provincia (unos $400 millones mensuales), pero bueno, si yo tengo un negocio que me va mal, lo cierro. Pero no puedo decir que ve mal y estoy hace más de 20 en la actividad".

Sostuvo que "cualquier persona que se dedique a un negocio y le va mal, no lo sigue sostenido. Lo deja y busca otro negocio que le de ganancia. Pero esto viene desde hace mucho tiempo y siempre con la misma frase, no nos alcanza, no nos cierra los números. Pero hace 20 años que están en el negocio".

Coronel demandó a los empresarios que "pongan un poco más de su parte, que saquen lo que vienen ganando y si no llegan los subsidios que inviertan en sus negocios, que pongan mejores unidades y brinden un mejor servicio para que cuando llegue el momento en que tengan que pedir un aumento del boleto, que no sea un impacto como lo expresan los usuarios. Porque las unidades no sirven, no tienen aire acondicionado y algunas no tienen ventanillas".

"En un 70% las empresas no cumplen con los requisitos para mantener las unidades como debe ser, por eso vamos a demandarle a la Municipalidad, que tiene el poder de policía, que sea más estricta en los controles y si debe aplicar multas o sacar de circulación a los colectivos que no están en condiciones que lo haga", aseveró el concejal Coronel.