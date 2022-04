Coronel afirmó que el aumento no será el pedido por AETAT

El presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino, adelantó que no están dispuesto a llevar a $74 el valor del boleto mínimo.

Coronel advirtió que el aumento del boleto no llegará a $ 74 y fustigó a los empresarios

El próximo miércoles comenzará el análisis en el Concejo Deliberante de la Capital del pedido formal realizado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (ATETAT), del aumento del pasaje del transporte público urbano de un 65%. Esto daría un boleto de $74 contra los $45 que se paga actualmente.

En tal sentido, el presidente de la comisión de Transporte del cuerpo deliberativo, José Luis Coronel, afirmó que "ni remotamente se dará el aumento que solicitaron los empresarios. No se llegará a la cifra que ellos pidieron de $74. No podemos autorizar de una sola vez un aumento de $30 porque no estamos dispuestos a que esto impacte de tal manera en el bolsillo de los usuarios".

Estimó que el nuevo valor del boleto estaría entre los $55 y $60.

En declaraciones a Los Primeros TV el edil peronista indicó además que "la comisión comenzará a tratar el tema el próximo miércoles y en tres o cuatro semanas podría tener dictamen para llevar el debate al recinto de sesiones".

Si bien reconoció que la solicitud de los empresarios puede estar justificada por la inflación y los incrementos que registraron los insumos, Coronel reafirmó que "no daremos un aumento que desestabilice aun más el bolsillo del trabajador".