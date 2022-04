Alfaro criticó a Jaldo y asegura que Manzur sigue gobernando

El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro brindó en la noche del miércoles una entrevista la programa Panorama Tucumano y allí además de realizar variados anuncios sobre obras, hizo un análisis político a nivel local y nacional.

Internas en el Frente de Todos

Aunque no confirmó su participación por la gobernación en el próximo año, Alfaro no escondió sus ansías de llegar al mayor cargo de representación político de la provincia y fue contundente al momento de marcar errores en la gestión provincial.

Después de comparar situaciones y asegurar que en el contexto nacional Cristina Fernández de Kirchner tiene el liderazgo político por sobre Alberto Fernández, el intendente subrayó que en la provincia el liderazgo está bajo el poder del jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur. “El Jaldo de hoy no es el que conocí. Está temeroso porque ya perdió una vez y en política se gana o se pierde pero siempre con las botas puestas. Jaldo está esperando que Manzur diga que él será. Pero él -por Jaldo- no le puso su impronta a la gestión y hoy el despacho del jefe de Gabinete se convirtió en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno" expresó.

Internas en Juntos por el Cambio

El mandatario municipal, no solo criticó al oficialismo, sino que también lanzó dardos hacia la coalición política de la que forma parte. A nivel nacional aseguró que uno de los problemas que tiene Juntos por el Cambio (JxC) "es la administración de los egos”.

En tanto, a nivel provincial el intendente capitalino apuntó contra el ex intendente de Concepción y actual diputado nacional Roberto Sánchez.

“Roberto Sánchez es un tipo especial porque no habla, entonces no sé qué modelo de provincia quiere. Los nombres no deciden, los programas de gobierno son los que deciden y de una vez por todas tenemos que debatir programas. Por ejemplo, yo no quiero que los citricultores vendan sus productos en otros lados o que los productores de vinos se vayan a Jujuy. No se trata de que Alfaro sea el gobernador porque puedo serlo o no. Primero tenemos que ver qué hacer para cambiar la provincia”, enfatizó. Y arremetió: “Sánchez estuvo un mes metido en la interna partidaria y yo estaba en otra porque tengo que estar en gestión”.

Fuente: La Gaceta