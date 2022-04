Bono de $18.000: arranca la segunda parte de la inscripción

Este jueves 28 de abril arranca un nuevo paso del cronograma establecido por la Anses para poder cobrar el bono de $ 18.000 en concepto de "Refuerzo de Ingresos", que se pagará en dos cuotas (mayo y junio).

Para quienes ya actualizaron sus datos en la página de la Anses, hoy comienza la segunda etapa de la inscripción.

En esta parte, quienes formen parte de los grupos definidos por el Gobierno para cobrar este beneficio deberán completar la solicitud con la firma de la declaración jurada, y realizar la selección de la cuenta bancaria (CBU) donde las personas percibirán el refuerzo.

Por otro lado, quienes no hayan llegado a realizar la primera etapa de la inscripción, no perderán la posibilidad de hacerla, ya que la Anses informó que continuará abierta para todas las personas que necesiten inscribirse.

Quiénes cobran el bono Anses

El Gobierno anunció que el bono de $ 18.000 será para monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B, trabajadores informales y empleados de casas particulares.

Además habrá otro bono de $ 12.000 para algunos jubilados y pensionados, que no deben inscribirse ya que lo recibirán de manera automática en mayo. Es para aquellos que cobran hasta dos haberes mínimos (es decir, $ 77.260).

Dónde se realiza el trámite

El trámite puede realizarse a través de la web de ANSeS: www.anses.gob.ar o de forma presencial en las delegaciones habilitadas para eso en el horario de 8 a 14.

Por la gran cantidad de demanda para inscribirse, la web de la ANSeS presenta algunos inconvenientes y, por ello, desde el organismo recomiendan insistir varias veces haciendo F5 y probar después del horario de oficina, es decir, luego de las 15.

Paso a paso para hacer todo correctamente

La inscripción está dividida en dos pasos. Desde el 21 de abril los futuros beneficiarios deben actualizar sus datos en la Anses. A partir del jueves 28 hay que completar la inscripción.

La inscripción al Refuerzo de Ingresos se encuentra habilitada todos los días, las 24 horas.

1. Ingresá en mi ANSeS Para comenzar la inscripción. El ingreso es con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Si todavía no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, es necesario crear una. Desde el organismo recomiendan poner una clave fácil de recordar.

3. Una vez que ingreses en mi ANSeS, completá tus datos de contacto. Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

4. Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos a partir del jueves 28 de abril. Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a partir de ese día a mi ANSeS con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué datos hay que cargar en la preinscripción al bono de $ 18.000

Previo a la inscripción que comienza este jueves 28 de abril, los interesados deberán ingresar en ANSeS para actualizar o cargar sus datos. El organismo solicita lo siguiente:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Sexo que figura en el DNI

Número de documento y CUIL

Nacionalidad

Domicilio

Provincia y localidad

Estado civil

Teléfono y correo electrónico

Cuenta Bancaria Unica (CBU)

Cómo concluye la inscripción

Por último, habrá que elegir la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.

Cuándo el interesado podrá saber si estará habilitado para cobrar el bono

A partir del jueves 5 de mayo.

Hasta cuándo puede inscribirse un interesado

Hasta el sábado 7 de mayo.

Cuál es la fecha del cobro del bono

La primera cuota del bono se comenzará a pagar a partir del jueves 19 de mayo.

En qué consiste la evaluación socio económica a la que quedan sometidos los inscriptos al bono

Para acceder a este “refuerzo del salario” las personas que se inscriban va a tener superar una evaluación socioeconómicas y el cruce de información disponible entre ANSES y otros organismos como AFIP. Esto es para evitar que el bono sea cobrado por personas de buena posición económica.

Con el cruce de información, el organismo que dirige Fernanda Raverta va a evaluar: registro de la propiedad inmueble, registro automotor, los movimiento de las tarjetas de débito y crédito, y la cobertura de salud, entre otros.​

Qué cosas pueden dejarte afuera del bono de $ 18.000​

Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis mes.

No ser titular de más de una vivienda, no estar adherido a un servicio de medicina prepaga, no ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, no tener un avión o embarcación a su nombre.

Si es extranjero, debe tener como mínimo de dos años de residencia en el país.

¿El bono de $ 18.000 lo puede pedir más de un integrante del grupo familiar conviviente?

Este refuerzo del ingreso es individual, no familiar. Esto significa que pueden solicitarlo –si cumplen los demás requisitos- uno o ambos miembros de un matrimonio en caso de que los dos sean trabajadores sin ingresos formales o desocupados. En ese caso, de todas formas, las evaluaciones de ambos se van cruzar.

También pueden inscribirse los trabajadores informales y desocupados mayores de 18 años. En estos casos, para los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, la evaluación socio económica se realizará sobre ellos y también sobre sus padres.

Fuente: Clarín