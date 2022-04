Barbieri vio por primera vez una foto de su supuesta hermana

Carmen Barbieri contó que pudo acceder a algunas fotografías de su supuesta hermana, Alicia, y destacó que ve algunos parecidos físicos con ella. "Mi hijo (Federico Bal) me dice que no, Sofía (Aldrey) dice que nos parecemos un poco de perfil", aseguró. .

La capocómica detalló en su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine) que ve a Alicia muy parecida a ella: "Yo digo 'mi hermana', pero no sé si es mi hermana. ¡Es muy parecida a mí! Somos muy parecidas". Luego, bromeó: "Se habrá hecho la nariz con el mismo cirujano que me la hice yo".

"No me la mandó ella, pero tengo una foto de ella de cara, que tiene un perfil exacto. Ella ni sabe que yo tengo las fotos", expresó. Sobre las similitudes que encuentra, Carmen dijo: "Los labios, el color de los labios morados, esa cosa de afroamericanos que tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, me veo parecida yo como mujer".

"Me gustaría que sea mi hermana", afirmó la mamá de Fede Bal, quien también informó que su abogado ya "está investigando para poder contactarla" y realizarse un ADN.

La preocupación de Carmen Barbieri por Federico Bal

Hace unos días, Federico Bal sufrió un fuerte accidente en Brasil, mientras grababa unas escenas para el programa de El Trece, Resto del Mundo. Mientras montaba un parapente, el motor se soltó y lo golpeó, lo que le provocó una fractura expuesta en el brazo izquierdo.

Si bien el actor se mostró de muy buen humor y en plena recuperación, Carmen Barbieri compartió su angustia y preocupación. "Estoy en el hospital donde a Federico le dieron una suite muy grande, hay un lugar separado donde pueden estar los amigos y donde estoy yo. Recién me cayó la ficha de todo lo que pasó porque se podría haber matado", dijo hace dos días en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"La verdad que tengo que agradecerle a Dios que esto no pasó a mayores y que no está grave. La gravedad la tiene en el brazo porque tuvieron que operarlo durante tres horas, pero cuando abrieron se encontraron con tanta arena, tierra y pasto -producto del accidente- que tuvieron que hacerle una limpieza en el hueso y no se lo pudieron arreglar. Entonces cerraron con un fierro largo del codo a la muñeca y tiene clavos que lo sostienen", informó.

"Lo primero que pregunté de nuevo es si va a perder el brazo o la mano porque no la podía moveryY me dijeron que esto es no es grave, es dedicado porque es una operación muy trabajosa que la van a hacer en dos veces. La primera ya se hizo que fue la limpieza y la próxima será el viernes, aunque queremos que se adelante al miércoles", agregó. Sobre la salud de Fede, se explayó: "Lo están acribillando con antibióticos, calmantes y morfina porque los dolores son insoportables. El estado de ánimo de él es bueno y todo el tiempo está haciendo bromas y chistes de mal gusto de humor negro, pero está sufriendo mucho la verdad. Sé que está con un gran dolor, pero lo controlan y lo están tratando genial es el hospital".