La oposición pide por la Boleta Única de Papel

Diputados de la oposición presentaron este miércoles una nota a las autoridades de la Cámara para convocar a una sesión especial para el 5 de mayo -a las 12- en la que buscan debatir la implementación de la Boleta Única de Papel, según publica el diario Infobae.

La presentación lleva las firmas de legisladores de diferentes bloques, por ejemplo, Florencio Randazzo (Interbloque Federal), Mario Negri (Juntos por el Cambio), José Luis Espert (Avanza Libertad), Facundo Manes (Juntos por el Cambio), Alejandro Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) y Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio), entre otros.

La posibilidad de impulsar el debate sobre la Boleta Única de Papel ya se había conversado hace pocas semanas, en una reunión de dirigentes que querían articular un espacio “antigrieta”. El encuentro ocurrió en San Isidro y participaron el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sus pares de Jujuy y Córdoba, Gerardo Morales y Juan Schiaretti; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Durante esa reunión no se habló de proyectos puntuales, pero según revelaron a Infobae, uno de los mayores consensos giró en torno a buscar iniciativas que mejoren la calidad institucional, como la boleta única.

129 votos para iniciar la sesión

La implementación de la boleta única es un viejo reclamo de los partidos más chicos que se encuentran en inferioridad de condiciones en relación a la estructura para fiscalizar en todas las mesas y a los recursos económicos para imprimir gran cantidad de boletas excedentes.

Según explicaron a Infobae, la oposición puede lograr los 129 votos para iniciar la sesión, pero debido a que ningún proyecto tiene dictámen de comisión deberían tener dos tercios de los votos para aprobar alguna iniciativa “sobre tablas”.

“La idea es ir al recinto y juntar un amplio apoyo para obligar al oficialismo a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y poder debatir allí el proyecto”, explicaron desde la oposición. Así el proyecto podría volver al recinto en 15 días.

“La idea es mostrar que los votos están”, remarcaron.

