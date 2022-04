La interventora del IPVDU respondió las críticas de Alfaro

"Alfaro miente, no puede soportar que se está reactivando la política de vivienda en Tucumán desde que asumió Alberto Fernández". Con esta frase respondió la interventora del Instituto provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano las críticas vertidas por el intendente capitalino Germán Alfaro.

La ex intendenta de Las Talitas y ex diputada nacional, aseguró que el jefe comunal de San Miguel de Tucumán "pretende con declaraciones grandilocuentes, ocultar que durante el mandato de su jefe político Mauricio Macri no se hizo nada en materia de viviendas, y a la provincia se la castigó rescindiendo convenios en marcha y dejando sin efecto emprendimientos que hubieran solucionado la vida de muchos tucumanos".

Mediante una nota, la funcionaria recordó la aplicación, en 2016, de una resolución marcada con el número 616, con la que se dejó sin efecto convenios suscriptos en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas denominado Techo Digno y otros similares, que beneficiaban a Tucumán.

Perjuicios para la provincia

La titular del IPV consideró que "esa actitud de quitar el financiamiento a los emprendimientos de viviendas a Tucumán por parte de Macri, obligó a nuestro gobierno a financiar con fondos de la Provincia 1.000 viviendas en el Gran San Miguel de Tucumán, que son las que hoy mantienen la fuente de laboral de miles de trabajadores y trabajadoras de la Construcción".

"Además Macri obstaculizó el sistema de aprobación de beneficiarios y emprendimientos como el de 116 de Yerba Buena, 500 de Las Talitas y 300 de Manantial Sur. Por eso esas viviendas recién pudieron ser entregadas en nuestra gestión, agregó la interventora.

"Lo que Alfaro no puede soportar es que vamos entregando 1500 viviendas en Pandemia, tenemos frentes de obras en distintos puntos de la provincia. Tenemos obras con financiamiento internacional como el PROMEBA que se está ejecutando por tramos en Riberas del Salí", acotó.

"La verdad que Alfaro debería dedicarse a resolver los problemas de la Capital , hacer más gestión y menos política", finalizó Stella Maris Córdoba.