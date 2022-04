Jorge Rial se sinceró sobre su exposición mediática

Al parecer, Jorge Rial se está animando a revelar algunos detalles de su vida que desconocíamos hasta ahora, ya que en su programa le contó a Iván Noble que sueña con tener un programa deportivo y en esta oportunidad habló con Dante Gebel sobre su exposición mediática.

El periodista estuvo en "La Divina Noche", donde se sometió a un diálogo profundo con el conductor. Dante Gebel mencionó el tema del poder en los medios y Jorge Rial manifestó: "El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y un día te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que uno. No conozco a nadie con poder absoluto".

Problemas para Rial

Como si eso fuera poco, el exconductor de "Intrusos" se explayó: "A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos".

Aunque no aclaró si se refería al matrimonio con Silvia D'Auro o al que terminó hace algunos meses con Romina Pereiro, conociendo ambas historias, es casi evidente que se remitía a la madre de sus hijas, con quien el divorcio fue escandaloso en todos los aspectos.

Para terminar con este tema, Jorge Rial agregó: "El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas... porque un día, insisto, se te va".

Fuente: CARAS