Paulo Londra no llegó a un acuerdo judicial con su ex novia

“BZRP Music Session #23″ es el tema que acaba de estrenar Paulo Londra junto con Bizarrap luego de haber obtenido 23 millones de comentarios en las redes sociales pidiendo la colaboración. La canción promete ser un hit y sus autores de inmediato se convirtieron en tendencia. Sin embargo, en lo personal las cosas no están tan bien para el músico cordobés que continúa manteniendo un conflicto legal con su ex Rocío Moreno y madre de sus hijas Isabella (que cumple dos años en julio) y Francesca (dos meses).

Según confirmaron allegados a la ex pareja, el músico que estaba en Buenos Aires y viajó en las últimas horas a Córdoba para presentarse en Tribunales, no estaría teniendo demasiado contacto con las pequeñas. El lunes, al llegar a su ciudad estuvo con su hija mayor, pero no así con la más chica que desde que nació, el 25 de febrero, vio a su papá solo tres veces. Tampoco estaría preguntando por ella, como sí lo hace por la más grande.

Rocío y Paulo, que estuvieron juntos durante seis años, se vieron en la audiencia que tuvieron -la segunda- en el marco de la causa que ella inició pidiendo una compensación económica, por haberlo acompañado a él en su carrera, delegando la suya. El clima en el Tribunal de familia de Córdoba fue cordial “respetuoso pero distante”, contaron testigos a este sitio sobre la reunión que duró poco menos de dos horas y a la que ambos asistieron con sus abogados.

Luciana UIla, representante legal de Moreno, especialista en familia (MN 1-32572) dijo que si bien aún no hay un acuerdo, notaron buena voluntad por parte del músico. La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el 10 de mayo, fecha en la cual ya deberán llegar a un arreglo o, por caso contrario la demandante ya podría comenzar con las acciones judiciales correspondientes.

Qué reclama Rocío

Sobre el reclamo de Rocío, la abogada explicó: “Esta fue la continuación de la primera audiencia en el marco de la solicitud por compensación económica. Esto es que cuando dos personas tienen un proyecto de vida común, en este caso estaban bajo unión convivencial y tienen dos hijas y se da la ruptura y frente a eso uno de los miembros queda en desequilibrio económico, una de esas partes puede pedir una compensación, porque ha dedicado su vida al cuidado de su familia”.

Es que ellos comenzaron su relación en el 2015 cuando estaban terminando la secundaria, luego ella se fue a otra ciudad a estudiar Ciencias Veterinarias mientras que él se abría camino en el mundo de la música. En el 2019 decidido a querer estar con ella él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Fue entonces que ella dejó la facultad y comenzó la convivencia, que se coronó al año siguiente con la llegada de su primogénita.

Respecto a la cuota alimentaria y al dinero que Londra pasa para la manutención de sus hijas, Ulla dijo que es independiente de lo antes mencionado y que no es algo que por ahora esté judicializado, posibilidad que no descarta en un futuro. “Lo vienen manejando extrajudicialmente, pero la idea sería e un futuro hacer algo macro que contemple todo (alimentos, visitas y compensación económica), aunque ahora nos encantaría llegar a un acuerdo y evitar un juicio”.

“Mas allá de la cuestión económica y lo jurídico, es importante en este y en cualquier caso, que se entienda que cuando hay un proyecto de vida en común hay obligaciones y derechos. Rocío tiene el apoyo familiar, pero es triste para una persona encontrarse sola con un hijo, cuando lo tuvo con una pareja, no es que fue una decisión”, recalcó la letrada. Es que según había contado la misma Moreno, ella transitó sola su embarazo y cuida sola a sus hijas.

“No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla (pendiente ya que nunca cortaron formalmente su relación); seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, había dicho Rocío durante el verano.

