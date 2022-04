Se cansó de esperar y le dio un cabezazo a un playero

Un playero de una estación de servicio de Bariloche fue víctima de una agresión por parte de un cliente, que se enojó porque no lo atendía, bajó del auto y fue directo a golpearlo.

La agresión fue mediante un cabezazo, quedó registrada en el video de una cámara de seguridad del lugar y se viralizó.



El episodio sucedió el pasado sábado cuando el cliente agresor estaba esperando su turno para cargarle nafta al auto, un Renault Clio modelo 2007, dentro del cual también se encontraba una mujer.

Cansado de esperar su turno, le exigió a los trabajadores que lo atendieran, mientras los insultaba y escupía, según denunciaron familiares de la víctima.

“Acá no se atiende gente maleducada”, le habría expresado uno de los trabajadores, lo que bastó para que el agresor se bajara del auto y le diera un fuerte cabezazo que lo dejó tendido en el suelo.

Por el hecho, el trabajador tuvo que ser derivado al hospital por las lesiones ocasionadas por el golpe y la caída.

“Gente así no puede andar por la calle, tiene que haber una sanción. Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a otra persona, y peor”, sostuvo la madre del playero, quien informó que en la comisaría no querían tomar la denuncia debido a que solo contaban con el número de patente del auto.

Según precisaron, los abogados de la empresa de la estación de servicio lograron avanzar en la causa.

El relato de la víctima

Juan, el playero agredido por un cliente en una estación de servicio de Bariloche, aguardó hasta ayer para dar su versión de los hechos y dijo que todavía no encuentra explicación para la reacción de su atacante.

“No hay justificativo para que me haya pegado así”, comenzó su relato Juan, en diálogo con radio Seis. Y detalló: “El sujeto, ahora denunciado, llega a la playa con actitud negativa. Debo haber demorado un minuto en atenderlo y de mala forma me dice que nosotros atendíamos en el orden que queríamos porque yo había atendido a alguien antes que a él, lo cual no era cierto”.

A pesar de sus malos modales, el empleado continuó atendiendo al hombre y le consultó qué tipo de combustible quería para su vehículo, pero la tensión fue in crescendo y Juan optó por devolverle las llaves. “Las respuestas eran cortas y fue allí en donde empezó con insultos. Le digo que me hable bien, agarro la manguera y nuevamente me vuelve a insultar por lo que le devuelvo las llaves y le digo que no tolerábamos las faltas de respeto así que no le iba a cargar”, expresó.

De acuerdo al relato de la víctima, el conductor tomó sus llaves con cierta cuota de ironía, pero no se quedó de brazos cruzados y decidió golpearlo como “represalia” a su respuesta.

Fuente: Ámbito Financiero