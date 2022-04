Escuela Patricias Argentinas sin clases en las aulas por no tener agua

La directora Natividad Romano indicó que este martes y miércoles, los alumnos recibirán clases virtuales porque ante la falta de agua potable no van a la escuela.

En los últimos días los padres de los alumnos de la escuela Patricias Argentinas, ubicada en avenida Mate de Luna al 2.000, denunciaron las malas condiciones higiénicas del establecimiento ante la falta en el suministro de agua potable. Esto llevó a las autoridades a suspender las clases presenciales este martes y miércoles, y por lo tanto los alumnos reciben clases virtuales.

Así lo confirmó la directora del establecimiento, Natividad Romero, quien señaló que el tema está en conocimiento del Ministerio de Educación, el que está abocado a encontrar una solución con la empresa concesionaria del servicio, Sociedad Aguas del Tucumán. La responsable de la escuela, indicó que el inconveniente no es nuevo y que se agravó aún más desde que se produjo la explosión de construcción de edificios sobre la avenida Mate de Luna. "El año pasado hicimos una cisterna de agua, pero no es suficiente para abastecer a la escuela, que cuenta con más de 1.500 alumnos", dijo la directora.

Agregó que "ya presentamos a la SAT un nuevo pedido para tener otra cisterna, pero esta vez queremos que la conexión se haga a la red de agua potable que pasa por la calle Thames, ya que es un tramo más corto y creemos que podrá abastecer a la escuela".

La directora de la escuela Patricias Argentinas reconoció que no se puede tener a los alumnos en la escuela si no hay agua y aclaró que el problema no es exclusivo del establecimiento. Precisó que "en la zona hay un importante faltante de agua potable y eso lo padecen todos los vecinos".