Yanina Latorre diferenció a Tini Stoessel de la China Suárez

Para Yanina Latorre el romance de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul no es comparable al affaire de China Suárez con Mauro Icardi.

"Primero, pienso que cuando se acaba una pareja y empieza otra no me importa", se sinceró la panelista de LAM al marcar la diferencia entre el noviazgo consolidado de Tini con De Paul, en contraste con el affaire de la China con Icardi, quien se reconcilió con Wanda Nara.

Y continuó, haciendo referencia a Camila Homs, exesposa de Rodrigo de Paul: "Lo que es duro en el tema es que la China tiene un comportamiento repetitivo que indigna. Siempre con amigas, compañeros de laburo y conociendo a la mujer del otro. Yo estoy convencida de que Martina no conoce a Camila, no son amigas, no era amigo de De Paul de antes, no se frecuentaban".

"Y la China es, o era, muy amiga de Zaira, tenía un vínculo con Wanda, y ella empezó a encarar a Icardi, quería darle y la mandaba fotos en bol... No es lo que pasó acá. Aparte, es mi opinión. No le debo nada a la madre de Tini. Yo puedo opinar de un caso una cosa, y de otro otra cosa. No soy jueza", cerró Yanina Latorre.

Latorre relató la historia de amor de Tini y De Paul

Por otra parte, Yanina Latorre desdramatizó el hecho de que las fechas del comienzo del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no coincidieran con la separación del crack de Atlético de Madrid de Camila Homs, la madre de Francesca (3) y Bautista (9 meses).

"En el caso del cuerno, o de la fecha desprolija, el que te debe fidelidad es tu marido. La gente que deje de meterse con Tini. Lo de China Suárez con Mauro Icardi es distinto porque era amiga de Zaira y la familia de Wanda. Es otra escala", argumentó la panelista de LAM.

"Si dan o no las fechas, si él le dijo que se estaba separando, el problema es de Rodrigo de Paul y la mujer, Tini Stoessel no tiene nada que ver", concluyó Yanina Latorre.

