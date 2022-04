Celeste Cid reveló cómo era su relación con Charly García

“Seducción irresistible”, titulaba una conocida revista en el 2003 junto con una foto de Celeste Cid y Charly García. En ese momento, ella había sido la protagonista del clip “Asesíname” y los rumores de romance entre la actriz protagonista de Resistiré y el cantante eran cada vez más fuertes.

A 19 años de aquella portada, la actriz que hoy tiene 38 habló por primera vez de su relación con el músico de 70. “Muchas consultas respecto a la última historia que subí sobre si pasó algo”, comenzó escribiendo ella en referencia a la tapa de Paparazzi que había compartido y siguió: “ Claramente, no todos los vínculos son sexo-afectivos, algunos son afectivos nomás. Y allí su magia...”.

“La sociedad que todo lo sexualiza para ser algo... ¿Qué hay más arriba que el afecto?”, agregó y cerró: “Síganme para más ‘Desmintiendo revistas del 2000′”. Así, casi dos décadas después la actriz negó haber tenido una relación amorosa con quien fuera su amigo por aquellos años.

Celos de Echarri

Justamente en el 2003, cuando fue tomada la foto con García, Cid protagonizaba con Pablo Echarri la novela Resistiré. Hace un tiempo Nancy Dupláa confesó los celos que sentía de su colega: “Fue una prueba de fuego para mí. Yo recién recién estaba con Pablo, estaba por ser mamá (embarazada de Morena, ya era mamá de Luca, fruto de su relación con Matías Martin). Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”.

“Celeste estaba su mejor momento. Ella era una belleza. Veía el afiche era Pablo y ella yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es ala novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”, había contado con humor la ex Montaña Rusa.

En febrero de este año Celeste habló de sus años de juventud y aseguró que hubo tiempos difíciles. “Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares. Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó”, señaló tiempo atrás en diálogo con Revista Gente.

En La Once Diez, se refirió a un “un momento muy triste y feo” que no se lo desaba a nadie: “Me parece que lo lindo que se puede rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que ese momento, encontré ahí por supuesto algo de no querer estar nunca más en ese lugar, y también mucho trabajo interno, porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesarla”.

“Por suerte al día de hoy me pasa que no me despierto con el lema de ‘sólo por hoy’, es como si le hubiera pasado a otro, es muy loca la situación. Y también fue muy reparador y se reconstituyeron muchos vínculos, y eso me parece muy rescatable”, había agregado.

Reencuentro de elenco

Celeste, que es mamá de André, fruto de su relación con Emanuel Horvilleur y de Antón, de Michael Noher, compartió hace un tiempo fotos de su reencuentro con sus compañeras de elenco en Las Estrellas (2018) y Separadas, la ficción que produjo Polka en el 2020 y que se tuvo que dejar de hacer debido a la pandemia.

En las imágenes se la ve muy divertida con sus amigas y colegas Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo. “Intentar una foto donde todas estemos bien, bajo el ojo de la fotógrafa Muna Pauls Cherri y con Nilo, Antón, Otto, Alba y Lila alrededor...una tarea muy difícil pero divertida”, había escrito las ex de Gastón Pauls en sus redes con la imagen, es que al encuentro fueron acompañadas por sus hijos.

