Diego Torres estaría de novio nuevamente: quién es la joven

Desde que se separó de Débora Bello, la vida amorosa de Diego Torres era un misterio. Al menos hasta ahora, que en Socios del espectáculo confirmaron que el cantante ya estaría en pareja con otra persona.

“Es una mujer que él conoció hará unos cinco años porque él quería comprar en el Chateau de Libertador, pero no sean mal pensados, la relación seguro que es fresca”, comenzó expresando Paula Varela. Y detalló: “Ella es agente inmobiliaria, muy top, y cuando llegó él, ella un poco flasheó porque es fanática de Diego y él la invitó a ver un show suyo. Ahí se conocieron, pero no pasó nada. Quedaron como buenos amigos hasta ahora que está separado, entonces avanzan”.

En tanto, la panelista también contó: “Se llama Martina Díaz, es una bella mujer. Y no solo es la novia, sino que lo que me dicen es que él está muy enamorado”. Mientras tanto, en pantalla mostraban varias fotos de la joven en cuestión. En ese sentido, Mariana Brey aportó más datos. “Ella salió mucho tiempo con un futbolista, no terminaron bien, y cuando se separan, coincide con este fanatismo de ella por Diego, que la lleva a tener una relación, que en ese momento para su pareja de aquél entonces era rara”.

Por otra parte, el lunes, en el ciclo de El Trece también aseguraron que Bello también estaría comenzando un nuevo romance, en su caso con Nico Riera. Las sospechas comenzaron, como suele suceder, en las redes sociales, donde ambos se encargaron de postear, a fines de marzo, fotos desde Aspen, lugar al que fueron a vacacionar con un grupo de amigos.

Primera cita

“Ellos tuvieron la primera cita en Miami. Él la lleva a un hostel, ella parece que muere de amor y, a partir de ahí, empieza toda esta relación. Ahora ya tienen fecha de luna de miel”, comenzó expresando Adrián Pallares sobre el primer encuentro de la incipiente pareja. Y Rodrigo Lussich sumó: “El destino de amor donde van a pasar un momento juntos en la intimidad, no sé si para blanquear o por lo menos para disfrutar, son las paradisíacas playas de Costa Rica, el 17 de mayo”.

En tanto, Brey, al escuchar la fecha comentó: “Es un dato tremendo, porque en la misma fecha, Diego Torres canta en Argentina. Quizás Débora viaja con su hija, no creo que Diego se traiga acá a la hija”. “No creo, es un plan más romántico”, comentó Lussich. De acuerdo a lo que contaron semanas atrás en el programa de El Trece, en el viaje que hicieron a Aspen el actor y la modelo se tomaron “una foto calcada”. “Es mostrar algo y ustedes sacarán sus conclusiones”, aseguraron.

En diciembre pasado, Torres confirmó la separación de Bello en el programa La noche de Mirtha (ElTrece). “Creo que es una buena ocasión para aclararlo, estamos pasando un momento complicado pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos, nos tratamos muy bien. Las relaciones de mucho tiempo tienen eso”, aseguró el artista.

En referencia a Débora, dijo “es una madre ejemplar y está presente todo el tiempo”. “¿Se van a arreglar?”, preguntó Mirtha Legrand, con deseos de que suceda. “Vamos a ver que dice el tiempo”, respondió el músico escéptico y dio más detalles de la separación. “Las relaciones largas tienen idas y vueltas y toda esta situación no ha sido fácil. Por la pandemia mi trabajo se vio afectado y eso también te influye como persona. Lo importante es que nos llevamos bien, nos queremos mucho y somos gente muy tranquila”, cerró con tono monocorde y algo tristón.

Fuente: TELESHOW