Patricia Bullrich busca respaldo en Estados Unidos

Patricia Bullrich volvió a viajar a Estados Unidos por segunda vez en menos de un mes. La primera visita había sido a principios de abril, cuando estuvo en Nueva York, Washington y Chicago, con una agenda que incluyó encuentros con representantes del Departamento de Estado, empresarios y congresistas. Ahora, la presidenta del PRO voló al Estado de Florida para participar en el Foro “Derecha e Izquierda en el Siglo XXI”, espacio en el que disertarán autoridades y dirigentes de la región como el titular de la OEA, Luis Almagro, el ex presidente Colombiano, Álvaro Uribe, y Nicolás Monckerberg, ex presidente del Congreso chileno.

“Es un foro que planteará la discusión que se da en la región sobre los populismos tanto de derecha como de izquierda y la necesidad de reforzar las democracias”, anticipó Bullrich en diálogo con Infobae. El encuentro es organizado por el Interamerican Institute For Democracy (IFD) junto con el The Adam Smith Center For Economic Freedom, y se desarrollará en la ciudad de Miami.

La ex minsitra de Seguridad anunció que su discurso se referirá a la relación común entre las izquierdas y las derechas populistas. “Es necesario encontrar mecanismos para salir del populismo sin que éste se disfrace de derecha ni de izquierda, sino que saque a la luz su verdadera forma de ser”, le explicó la presidenta del PRO a este medio. “Hoy Argentina va en contra de la tendencia de los países latinoamericanos”, insistió Bullrich.

A un año y medio de las elecciones, en su equipo de trabajo están activos con el plan presidencial y se mueven tanto por el país como por el exterior. El staff de la ex diputada nacional sabe que tanto la estructura territorial y como los avales locales y foráneos son necesarios para encarar una elección ejecutiva. “Es una de las dirigentes argentinas con más vínculos internacionales”, se solaza un referente del PRO que la conoce mucho y enfatiza: “Patricia juega para ser presidenta y la agenda con el mundo es central”.

Democracia, populismo y elecciones

El foro en el que participará Bullrich debatirá acerca de las nociones de “izquierda y derecha”, como extremos del espectro político ideológico, con el fin de intercambiar visiones e ideas de ex presidentes, ex ministros, políticos y comunicadores de EEUU, América Latina y Europa. La presidenta del PRO es la única política argentina convocada al evento y compartirá el Panel 3 con dirigentes regionales como Jorge del Castillo, ex alcalde de Lima y presidente del Consejo de Ministros de Perú; María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Ecuador, y Paola Holguín senadora colombiana.

Las actividades se harán en el edificio MARC de la Universidad Internacional de Florida y empezarán a las 9. La ex ministra viajó acompañada por el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias, uno de los dirigentes de su confianza y que integra su “equipo de campaña”. Además, el legislador presentará el miércoles su libro “El Medioevo Peronista” en el IFD y organizará un encuentro con argentinos en el exterior.

Quienes también acompañan a la delegación argentina son Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Mariano Federici, ex presidente de la UIF en el Gobierno de Mauricio Macri, y Natalia Denegri, la conductora de TV argentina radicada en Miami. La titular del PRO le manifestó su apoyo a Denegri por el litigio que la periodista mantiene contra Google para que el gigante de la web desindexe el contenido que la comunicadora alega como estigmatizante.

Reunión con el alcalde y asado con argentinos

En el marco de su agenda en el exterior, Bullrich se reunió con el alcalde de Miami, Francis Suárez. Acompañada de Iglesias y Pompeo, mantuvieron un encuentro de poco más de media hora, en el que dialogaron sobre la situación actualidad en la primera potencia mundial y en la región, así como sobre la política de seguridad que Suárez despliega en su ciudad.

Miami no es una ciudad cualquiera de EEUU. Se trata de uno de los lugares con más argentinos en el mundo. Al tanto de ese dato, Bullrich mantendrá encuentros con economistas, estudiantes y residentes argentinos que en esa zona. En tanto, la ex ministra tiene previstas reuniones privadas con el objetivo de intercambiar ideas y propuestas para el país en el marco de su plan de Gobierno.

A su vez, esta noche participará de un asado con más de 200 argentinos en el marco de la actividad de “PROvincia 25″ y “Juntos por el Mundo”, coordinada por Iglesias, con agrupaciones que trabajan para garantizar los derechos electorales de los argentinos en el exterior.

Bullrich regresará a Argentina mañana a la noche y el miércoles participará en la reunión de la Mesa Nacional de JxC, en medio de la interna que mantiene el espacio en torno a las candidaturas para el 2023.