Dos medidas clave para atender quemaduras

La nena de 3 años que sufrió quemaduras en el cuerpo, luego de que le volcaran aceite hirviendo en un restaurante de hamburguesas de Florencio Varela, se encuentra estable recibiendo analgésicos mientras permanece internada en el Hospital de Niños de La Plata, informaron fuentes médicas.

“La quemadura A AB que afecta fundamentalmente cara y cuello y algunas lesiones pequeñas en brazos y tórax, afecta el 12% de la superficie corporal”, dice el último parte médico, al tiempo que precisa que “se realizaron las curas correspondientes al tipo de quemadura”. También se informó que la niña tiene una “evolución estable, se encuentra recibiendo analgésicos, y se alimenta por vía digestiva”.

Qué hacer ante una quemadura



“Las quemaduras se clasifican en tres grados. En cualquiera de ellas, hay que quitar la ropa y dejar correr agua fría hasta que pasa el ardor. Generalmente, unos cinco minutos. No hay que colocar hielo. Muchos cometen este error y aumentan la lesión porque el frío también quema”, señala Marlen Bustillos (M.N. 94.065), especialista en cirugía plástica, estética y reparadora con experiencia en quemados y heridas complejas.

La experta explica cada grado de quemadura y qué hacer ante cada caso:

Las quemaduras A de primer grado: La piel se enrojece, pero no se ampolla. Las más frecuentes son las de sol. Solo hay que hidratar la piel con alguna crema hasta que desaparezca lo enrojecido.

Las quemaduras AB de segundo grado: es bastante dolorosa y salen ampollas. No refregar para no romper la ampolla si es muy extensa, mantener cubierta la herida con un vendaje húmedo o si se tiene una crema o ungüento con vitamina A o con sulfadiazina de plata se la puede usar, pero siempre bajo consulta médica.

Las quemaduras B de tercer grado: se queman todas las capas de piel. Al principio es colorada, luego blanca o hace costra. Cuando son poco extensas, por lo general, se acude al médico cuando se infectan. Lo ideal es ir inmediatamente después de realizado el primer auxilio.

“Las quemaduras por líquido caliente son las más comunes, representan más del 70 % de los casos en niños. En la guardia veo que los líquidos más frecuentes con los que se queman son el agua de la ducha, del bidet o con sopa”, resume Bustillos. “Otra causa son los fogonazos que queman la cara”, advierte.

La cirujana recomienda lavar inmediatamente con agua fría. “Y si está consciente el paciente, que tenga agua en las manos. Debería pestañear en el agua un par de veces. Si perdió el conocimiento, cubrir con compresas limpias y frías. Asegurarse que las vías aéreas están permeables y siempre retirar la ropa inmediatamente”.

Cómo prevenir quemaduras



Cuando se cocina o se calienta comida o líquidos, utilizar siempre las hornallas de atrás.

No llenar a tope las pavas ni las ollas para que el contenido caliente no se caiga por el peso.

Fijarse que los mangos de los elementos de cocina (ollas, sartenes, pavas) no estén flojos.

Guardar encendedores, fósforos y líquidos inflamables en un lugar seguro, lejos de los chicos.

No dejar braseros, cigarrillos o velas encendidas durante la noche.

No secar ropa sobre la estufa.

No dejar planchas encendidas u ollas en el fuego al alcance de los chicos.

Si se usan bolsas de agua caliente, deben tener tapa de seguridad.

Fuente: TN